知名基金经理葛罗斯警告称全球市场和经济体愈发混乱和扭曲

路透纽约2月3日 - 骏利资产管理集团(JNS.N)知名基金经理葛罗斯(Bill Gross)周三表示，全球市场与经济体正感受到货币政策管理失误带来的后遗症，而低利率甚至负利率只会加重病情。

葛罗斯在其最新的投资展望报告中指出，全球市场和个别经济体正“变得愈发混乱和扭曲”。

葛罗斯表示，包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行(ECB)和日本央行在内的主要央行似乎认为，只要利率降得够低，就能让金融市场中的财富最终溢出并流入实体经济。

“在我看来，现在美联储和其他依据模型调整政策的央行，正变得越来越‘头脑混乱’。”

日本央行最近加入欧洲央行以及瑞典、丹麦和瑞士央行之列，实施负利率政策。

“我会根据基本常识问一下‘到目前为止这些政策有多成功？’为什么日本在实施了几十年的零利率政策后，仍得不到经济的回应？美国自大衰退结束后的平均经济增长率为什么只有2%？”葛罗斯写道。

“简单问一句‘它的效果如何？’就能很好地总结低利率政策在推动全球经济取得令人可以接受的增长表现方面，是多么的无力。”

葛罗斯还列举了几个例证，称低油价和政策失误导致委内瑞拉破产“近在眼前”。

他认为，波多黎各也因为过度支出、承诺过高的退休福利且在全球超低利率环境下无法取得足够的投资回报，而面临违约风险。葛罗斯并指出，巴西正处于深度衰退，导致这一局面的原因多种多样，包括商品价格下跌、政府爆出丑闻、政府设定过高利率以对抗全球低利率环境造成的影响，以及本币贬值。

另一个例子是日本，该国正因政府债务与国内生产总值(GDP)之比高达260%而头疼。葛罗斯还列举了欧元区采取的“不惜任何代价”，“无上限”的货币政策。

葛罗斯表示，中国面对的难题包括总债务与GDP之比最高达到300%；秘密资本管制；为支持人民币汇率导致外汇储备减少1万亿美元；“依赖虚假繁荣景象的扭曲经济模式，投资占到GDP的50%、而经济似乎却从未展露将过渡至消费引导模式的迹象。局面越来越混乱。”(完)