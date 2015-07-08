去年基金管理业获利追平纪录高位 尽管费用承压--研究

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月7日 - 周二公布的一份研究报告显示，去年全球基金公司管理的资产规模创下新高，帮助该行业获利追平纪录高位，尽管投资者要求降低费用挤压了毛利。
波士顿咨询公司(BCG)访问135家资产管理公司的调查报告显示，去年资产价值增加扶助提振该行业获利追平2007年录得的1,020亿美元纪录高位。这135家公司管理的资产合计39万亿(兆)美元，占行业全球总管理资产的53%。
BCG称，该行业管理的资产较上一年增长8%，获利与净营收之比持稳于39%，金融危机前高达41%。
投资者要求降低费用使营收增长保持在7%，2013年为9%。
“这不是第一次费用压力导致营收增幅下降。机构投资者更加密切地关注费用，挑战并重新协商费用，”报告称。
报告还补充道，零售客户的费用也在降低，因监管部门敦促该行业增加透明度。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。