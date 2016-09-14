全球基金经理人增持新兴市场 忧心债市崩盘及发达股市估值--BAML

路透伦敦9月13日 - 一项周二公布的调查结果显示，全球基金经理人忧心债券抛盘及发达国家股票估值过高，已经提高现金持仓，并将新兴市场股票仓位扩增至三年半来最高。

美银美林（BAML）最新月度调查显示，基金经理人认为股市估值过高程度为2000年以来最严重，而股票和债券整体来看，也接近史上最严重高估水准。

这项调查共访问208位基金经理人，这些经理人合计管理着5,790亿美元资产，调查是在9月2-8日间进行，在这段期间内美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时升息的预期甚嚣尘上。

美国利率走高可能会对债券、股票及新兴市场带来麻烦。美银美林称，但基金经理人仍受到新兴市场相对较高的收益吸引，同时增加现金持仓。

美银美林调查显示，基金现金持仓比重升至5.5%，但仍低于7月所及15年高点5.8%。当被问及现金比重偏高的问题时，受访者中有42%称“他们对市场看法偏空”，有20%则是因为“与其他低收益的类似投资标的相较，偏好持有现金”。

尽管对全球经济信心升高，基金经理对现金的偏好仍升温。预期经济将在未来一年好转的受访者比例达26%，创九个月来新高。

虽然有83%基金预期欧洲及日本央行将在未来一年维持负利率，净61%的经理人预期全球10年期债券收益率(殖利率)将走高，该比例高于8月调查时的47%。

“风险资产很容易受到债券市场效应打击，”美银美林表示，其并称82%的受访者认为债券价格“泡沫化”。(完)