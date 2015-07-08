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国际财经 | 2015年 7月 8日 星期三 09:40 BJT

全球资产经理认为未来一年最大的风险来自监管调整--调查

路透伦敦7月7日 - 道富银行周二称，全球资产管理经理认为，监管调整是他们的业务在未来12个月面临的最大风险。

在希腊和中国问题备受关注之际，对亚洲、欧洲和北美400名资产管理经理的调查显示，32%的受访者认为监管风险很可能升高，21%则认为是市场风险。

道富银行向路透公布的数据显示，59%的受访者计划提高对监管合规的投资。

国际性的金融稳定委员会(FSB)将在年底前公布对具有系统重要性资产管理业者的最终监管规则。该计划饱受行业批评，指仅凭规模就对其施以更严格监管。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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