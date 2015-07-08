全球资产经理认为未来一年最大的风险来自监管调整--调查

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月7日 - 道富银行周二称，全球资产管理经理认为，监管调整是他们的业务在未来12个月面临的最大风险。
在希腊和中国问题备受关注之际，对亚洲、欧洲和北美400名资产管理经理的调查显示，32%的受访者认为监管风险很可能升高，21%则认为是市场风险。
道富银行向路透公布的数据显示，59%的受访者计划提高对监管合规的投资。
国际性的金融稳定委员会(FSB)将在年底前公布对具有系统重要性资产管理业者的最终监管规则。该计划饱受行业批评，指仅凭规模就对其施以更严格监管。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。