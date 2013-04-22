环球基金经理第二季继续看好股票 部分开始增持债券及现金--汇丰

路透香港4月22日 - 汇丰(HSBA.L)(0005.HK)周一发布的基金经理调查显示，57%的受访环球基金经理于2013年第二季继续看好股票，但相对于首季75%的比例为低；并且有部份基金经理开始转向增持债券及现金这两项资产类别。

据该项调查，第二季度并没有基金经理看淡股票，有43%的受访基金经理表示会减持债券及现金，但增持债券及现金的受访者则有14%，上季度为0%。而他们于首季对债券及现金表示减持的比例，分别为38%和63%。

“我们看到环球基金经理普遍对股票前景仍然感到乐观。新兴市场股票，包括亚洲股票在基本因素向好的支持下继续受到青睐。”汇丰亚太区财富管理业务发展主管霍伟年(Vineet Vohra)称。

“值得注意的是，一些基金经理因欧债危机引起的新一轮忧虑，态度已经转趋审慎。”他说。

新兴市场股票今季重新受到注视，57%基金经理表示看好，而上季仅为29%。对北美股票看好的基金经理则由上季的75%降至57%，而偏好亚太区(日本以外)股票的受访者则由43%升至50%。没有基金经理看淡大中华区、新兴市场及亚洲股票；表示减持北美股票的基金经理为14%(相对于2013年第一季的25%)。

债券方面，亚洲相对强劲的基本因素及货币升值潜力，推动亚洲当地货币债券脱颖而出，获75%基金经理看好。美国联储局继续推行量化宽松政策，使美元受压，令4/5基金经理减持美元债券，亦没有基金经理对此资产类别抱乐观态度。

香港投资基金公会上周五亦发表基金经理调查，结果显示逾七成受访基金管理公司表示“增持”(overweight)股票，只有20%的受访基金经理表示增持债券。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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