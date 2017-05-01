综述：全球基金增持股票配比至15个月高点 看涨新兴市场

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透伦敦5月1日 - 全球投资者4月股票配比升至15个月高点，不过因对美国总统特朗普政策疑虑升温，美股持仓反而缩减，改为增加新兴市场曝险。
路透对欧洲、美国、英国和日本47位基金经理人和首席投资官月度资产配比调查显示，4月投资者全球投资分配中，整体股票持仓量增加1.1个百分点至46.8%，这是自2016年1月来最高水准。
“由于经济增长加速且利率仍维持在低点，经济基本面仍对股市有利，”Royal London Asset Management多元化资产部主管TrevorGreetham说道。
法国总统大选首轮投票后，全球股市呈现释压性上涨，纷纷创下纪录高位。
中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。
此外，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选也激励投资者信心，4月投资者对英股持仓比重增加1.1个百分点至10.2%。
不过基金经理人削减美股持仓配比至40.5%，为特朗普11月当选总统以来最低，因对这波再通胀涨势的疑虑升温。
Robeco策略师Peter van der Welle减码美股，并表示：“美国估值最高，而美国也是硬数据与软数据不协调问题最严重的地区。”硬数据是指评估实际经济的数据，软数据是指衡量市场情绪的数据。
特朗普承诺减税和扩大公共支出，带动美股频创纪录高点，不过当他未能成功推动关键的医保改革后，投资者开始质疑市场是否涨的有些过头了。
**美国税改**
在一项针对美国税改的特别问卷调查中，约三分之二的受访者不认为特朗普能在今年推行全面减税。特朗普的提案也没有满足企业和富有纳税人期望的全面措施。
“特朗普并没有足够的政治智慧或是支持力量，来让他的华丽竞选承诺获得国会放行，”HFM Columbus投资总监Rob Pemberton称。
投资者对于欧元/美元汇率的看法更为一致。在一份特别问卷中，将近90%的受访者认为，今年该汇价不会跌穿平价。
法国总统大选首轮过后，欧元触及五个月高位，4月24日录得去年6月以来最大单日涨幅。
标准人寿投资投资总监Ken Dickson称，目前主要还是取决于美国的利率动向。
“最近美国数据表现喜忧参半，而且近日美国CPI报告意外疲弱。如果这一趋势继续下去，欧元/美元跌破平价的可能性将迅速消失，”他表示。
**新兴市场**
投资者对新兴市场相对看多。在针对新兴市场的一份特殊问卷中，超过90%的受访者预计，这些市场会有更多资金流入。
在基金的全球股票组合中，新兴市场股票目前占比15.4%，高于3月份时的14.9%。亚洲除日本外的配比升至7.1%，为六个月最高。新兴市场债券占到全球债券投资组合的10.8%，高于上个月时的10.5%。
Brooks Macdonald多元资产团队主管Jonathan Webster-Smith表示，受到通货再膨胀交易、全球经济成长大环境以及该板块富有吸引力的估值驱动，他预计会有更多资金流入新兴市场。(完)
(编译 孙茉莉/刘秀红；审校 蔡美珍/李婷仪)
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