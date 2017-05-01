综述：全球基金增持股票配比至15个月高点 看涨新兴市场

资料图片：2016年12月，香港，港交所屏幕上显示的全球主要股指。 REUTERS/Bobby Yip

路透伦敦5月1日 - 全球投资者4月股票配比升至15个月高点，不过因对美国总统特朗普政策疑虑升温，美股持仓反而缩减，改为增加新兴市场曝险。

路透对欧洲、美国、英国和日本47位基金经理人和首席投资官月度资产配比调查显示，4月投资者全球投资分配中，整体股票持仓量增加1.1个百分点至46.8%，这是自2016年1月来最高水准。

“由于经济增长加速且利率仍维持在低点，经济基本面仍对股市有利，”Royal London Asset Management多元化资产部主管TrevorGreetham说道。

法国总统大选首轮投票后，全球股市呈现释压性上涨，纷纷创下纪录高位。

中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。

此外，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选也激励投资者信心，4月投资者对英股持仓比重增加1.1个百分点至10.2%。

不过基金经理人削减美股持仓配比至40.5%，为特朗普11月当选总统以来最低，因对这波再通胀涨势的疑虑升温。

Robeco策略师Peter van der Welle减码美股，并表示：“美国估值最高，而美国也是硬数据与软数据不协调问题最严重的地区。”硬数据是指评估实际经济的数据，软数据是指衡量市场情绪的数据。

特朗普承诺减税和扩大公共支出，带动美股频创纪录高点，不过当他未能成功推动关键的医保改革后，投资者开始质疑市场是否涨的有些过头了。

**美国税改**

在一项针对美国税改的特别问卷调查中，约三分之二的受访者不认为特朗普能在今年推行全面减税。特朗普的提案也没有满足企业和富有纳税人期望的全面措施。

“特朗普并没有足够的政治智慧或是支持力量，来让他的华丽竞选承诺获得国会放行，”HFM Columbus投资总监Rob Pemberton称。

投资者对于欧元/美元汇率的看法更为一致。在一份特别问卷中，将近90%的受访者认为，今年该汇价不会跌穿平价。

法国总统大选首轮过后，欧元触及五个月高位，4月24日录得去年6月以来最大单日涨幅。

标准人寿投资投资总监Ken Dickson称，目前主要还是取决于美国的利率动向。

“最近美国数据表现喜忧参半，而且近日美国CPI报告意外疲弱。如果这一趋势继续下去，欧元/美元跌破平价的可能性将迅速消失，”他表示。

**新兴市场**

投资者对新兴市场相对看多。在针对新兴市场的一份特殊问卷中，超过90%的受访者预计，这些市场会有更多资金流入。

在基金的全球股票组合中，新兴市场股票目前占比15.4%，高于3月份时的14.9%。亚洲除日本外的配比升至7.1%，为六个月最高。新兴市场债券占到全球债券投资组合的10.8%，高于上个月时的10.5%。

Brooks Macdonald多元资产团队主管Jonathan Webster-Smith表示，受到通货再膨胀交易、全球经济成长大环境以及该板块富有吸引力的估值驱动，他预计会有更多资金流入新兴市场。(完)