2016年主权财富基金从全球市场撤回380亿美元--报告

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透伦敦2月20日 - 研究公司eVestment周一公布的数据显示，2016年主权财富基金从全球股市和债市撤回378亿美元资金，尽管去年第四季的资金外流显示赎回速度有所放缓。
自油价从2014年中期的高点每桶115美元暴跌以来，石油支持的主权财富基金(SWFs)一直承受巨大压力，2016年连续第三年出现净卖出。
不过与上年相比，主权财富投资者从第三方基金管理机构的赎回已经放缓，赎回金额从2015年的457亿美元下降。eVestment称，随着2016年的推进，卖出速度稳步放缓，第四季赎回金额为49亿美元，低于第三季修正后的72亿美元。
这可能与油价反弹有关。在产油国达成减产协议之后，油价从2016年1月所及低点每桶27美元反弹至57美元左右。
eVestment全球研究负责人Peter Laurelli强调了油价和资金流向之间的相互关系。eVestment整理了4,400家为机构投资者管理资金的企业数据。
2015年第三季的赎回资金达到峰值201亿美元，但自2014年第二季之后一直没有净流入资金。
2016年第四季，最大规模的资金赎回发生在美国股市和全球股票投资委托机构，二者的净流出资金规模分别为33亿美元和11亿美元。被动型管理的新兴市场股票投资委托机构流出资金14亿美元。
美国股市.SPX 和全球股市自去年11月特朗普当选美国总统以来已上涨至纪录高位，但Laurelli称赎回资产的决定本质上并不是在短期作出的。
固定收益投资委托机构第四季净流出资金为1,350万美元，而第三季共吸引了25亿美元净流入资金。(完)
(编译 李春喜/王琛；; 审校 高琦)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)