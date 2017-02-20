2016年主权财富基金从全球市场撤回380亿美元--报告

路透伦敦2月20日 - 研究公司eVestment周一公布的数据显示，2016年主权财富基金从全球股市和债市撤回378亿美元资金，尽管去年第四季的资金外流显示赎回速度有所放缓。

自油价从2014年中期的高点每桶115美元暴跌以来，石油支持的主权财富基金(SWFs)一直承受巨大压力，2016年连续第三年出现净卖出。

不过与上年相比，主权财富投资者从第三方基金管理机构的赎回已经放缓，赎回金额从2015年的457亿美元下降。eVestment称，随着2016年的推进，卖出速度稳步放缓，第四季赎回金额为49亿美元，低于第三季修正后的72亿美元。

这可能与油价反弹有关。在产油国达成减产协议之后，油价从2016年1月所及低点每桶27美元反弹至57美元左右。

eVestment全球研究负责人Peter Laurelli强调了油价和资金流向之间的相互关系。eVestment整理了4,400家为机构投资者管理资金的企业数据。

2015年第三季的赎回资金达到峰值201亿美元，但自2014年第二季之后一直没有净流入资金。

2016年第四季，最大规模的资金赎回发生在美国股市和全球股票投资委托机构，二者的净流出资金规模分别为33亿美元和11亿美元。被动型管理的新兴市场股票投资委托机构流出资金14亿美元。

美国股市.SPX 和全球股市自去年11月特朗普当选美国总统以来已上涨至纪录高位，但Laurelli称赎回资产的决定本质上并不是在短期作出的。

固定收益投资委托机构第四季净流出资金为1,350万美元，而第三季共吸引了25亿美元净流入资金。(完)