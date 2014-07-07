全球基金经理预计未来五年资金将大量流入基金产业--调查

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦7月6日 - 咨询机构安永(EY)公布的调查显示，全球基金经理对于未来五年吸引更多投资者表示乐观，同时调查显示一些基金经理开始对薪资的监管压力感到痛苦。
安永公布的“2014年全球监管基金调查”显示，北美及欧洲基金经理预计每年资金净流入量增长10%，拉美及亚洲基金经理预计每年增长7%。
“当人们意识到近期整个行业新资金净增长率为3%-5%时，显然监管基金经理就已经看多了，”安永旗下全球财富资产管理主管Mike Lee在声明中称。
“为了达到这一增长率，基金经理希望充分利用投资者在持续低利率环境下对收益率的追求，”他补充称。
调查还显示，欧洲基金经理越来越看到他们的薪资水平与投资者利益休戚相关。
调查显示，56%的欧洲基金经理表示，监管规则的变化对他们的薪资收入结构或计算方法产生最大影响，而这样说的北美及亚洲及拉美基金经理比例分别为5%何13%。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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