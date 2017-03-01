综述：全球基金缩减股票配比 对法国大选保持警惕

2011年1月拍摄的欧元硬币和美元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦2月28日 - 全球投资人2月缩减股票曝险，许多人认为股市近来大涨后，市场低估了欧洲大选带来的风险。

路透针对欧洲、美国、英国和日本48位基金经理人和投资长所做的月度资产配置调查显示，在全球平衡型投资组合中，整体股票配比从1月的45.8%降至45.5%。

调查并显示，债券配比从1月的39.9%升至40.3%。

绝大多数的市场人士对欧洲即将到来的大选感到担心，尤其是法国大选，但也有人认为，押注经济增长和通胀上升的通货再膨胀(reflation)交易已经过头了。

自特朗普当选美国总统以来，投资人大举投入股市，押注特朗普减税和扩大支出的承诺将会刺激经济成长。

“我们认为通货再膨胀交易已基本被消化，市场低估了下行风险，”BNP Paribas Investment Partners多资产解决方案部门的首席分析师Joost van Leenders说。

本次调查是在2月13-27日期间进行的。全球股市在这段时间内触及纪录高点，标准普尔500指数.SPX成分股的总市值首次突破20万亿(兆)美元大关。

但特朗普基本未给出如何实施其计划的细节，这令投资者将美股持仓占股票投资组合的比例小幅调降至41.2%。

“我们就是不知道特朗普将有何举动，他的行为古怪，近来颁布的政令的执行情况不佳，”Robeco的策略师Peter van der Welle说。“税改已经宣布，但市场在这方面的耐心正面临考验。”

对法国4月至5月大选的不安情绪也在升温，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在第一轮投票中获得26%的选票。

虽然勒庞料将在第二轮投票中失利，但也不排除爆冷的可能。若勒庞当选，可能会为法国就欧盟成员国身份举行公投铺平道路。

**谨慎看待欧洲**

在答覆这项问题的受访者当中，无人为欧洲短期内倘若分裂预先布局，但一些受访者承认未来存在这种可能性。

欧洲投资者已将欧元区股票持仓降至两年低位，而锋裕投资(Pioneer Investments)等部份投资者则表示，他们已透过期权策略或持有黄金来对冲风险。

“不确定性会造成短期的波动，因此我们对欧股的操作更加审慎，即使我们认为该资产类别的基本面偏向正面，”锋裕投资多资产投资全球主管Matteo Germano表示。

瑞银资产管理公司策略师Boris Willems为少数仍然相对看好欧股的投资者。他认为，拜欧洲央行政策及欧元贬值之赐，经济正加速复苏。

“在一些欧元区核心国家举行大选前，尽管地缘政策风险显然很高，但我们认为市场已经打了预防针，且在一定程度上已然反映在估值当中，”Willems指出。

欧股.FTEU32月时一度攀抵14个月高位，当月将收高约2.4%。尽管存在一些不安，欧股在全球股票投资配比仍升至17%，1月时为16.7%。

调查发现，受访者仍青睐欧元区债券，在全球债券投资组合的持仓比例由一月的27.9%升至28.4%，为2016年1月来最高水平。

但投资者将英国债券持仓削减2.5个百分点至9.6%，为2016年9月来最低水准。英国2月通胀数据上升；英国工业联盟(CBI)也公布，2月零售销售差值为正9，平均售价增幅为近六年来最高。

**谁是汇率操纵国？**

另一个风险是特朗普政府有可能将中国、德国或另一个重要贸易伙伴列为汇率操纵国，暗示这些国家刻意压低本币汇率，以增加贸易优势。

若美国发出正式宣布，将要求美国财政部寻求协商以解决问题，而这一过程最终可能以对这些国家的商品课征惩罚性关税而收场。

然而，尽管特朗普称中国为操控汇率的“总冠军”，投资者仍怀疑是否会有任何国家符合所有三项判断操纵汇率的官方标准。

一国要被贴上汇率操控国的标签，必须对美国有高额的双边贸易顺差、经常帐盈余占GDP比例超过3%，而且持续不断的进行汇率干预。

分析师指出，北京当局一直在支持人民币以维持金融稳定，而非打压人民币汇率。

“中国只符合其中一个标准，”Robeco的van der Welle表示，他认为德国被贴上标签的机率还比较高。(完)