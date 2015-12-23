综述：全球基金经理削减股票持仓 仍担忧经济放缓及美升息步调

12月22日，美国纽约证交所内忙碌的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

路透伦敦12月22日 - 周二出炉的路透对基金经理所做的调查显示，全球投资者在12月削减股票持仓，并增持债券仓位，全球经济放缓担忧以及美联储紧缩步伐不确定性持续存在。

股票配比降至47.9%，为9月以来最低水位；而债券配比则升至37.9%，为2014年12月以来最高水平，显见基金经理普遍心存戒慎。

“中国及部份新兴市场风险仍高，美国紧缩循环及其对美元的影响也存在变数，”BNP Paribas Investment Partners多元资产策略部门首席分析师Joost van Leenders表示。

Pioneer执行长暨集团投资长Giordano Lombardo指出，鉴于政治风险，他仍持谨慎立场，并称发生尾部风险事件的可能性升高。

这份调查在12月14-21日期间进行，访查了52名美国、欧洲、英国及日本的基金经理及投资长。

在此期间，美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息25个基点，为2006年以来首度加息，并表明2016年将以渐进方式进一步收紧政策。

Natixis资产配置策略师Raphael Gallardo认为，在经济周期“已进入下行”的情况下，升息之举来得太迟。

“如果美联储在2016上半年升息超过两次，可能引发下半年陷入衰退，股市与债市都可能面临金融压力，”他表示。

英国财富管理公司Investment Quorum投资长Peter Lowman也指出，美国经济出现轻微衰退或货币政策管理失当，将是2016年可能遇到的主要风险。

资产经理人的股市投资组合中，对美股的持有比重削减2个百分点至38%，为9月以来最低水平。对欧元区股票的曝险也降至18%，为2015年1月以来最低。

欧洲央行12月初未能像市场预期的那样全力放宽货币政策，引发欧股一波抛售。本月至今，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3已跌将近7.7%。

投资者提高日本股票配比至20.6%，为2014年11月以来最高，此前日本央行决定重新安排大规模的刺激计划，期望刺激投资。

“考虑到几乎所有地区的利率都接近于零，进入2016年时...我们认为市场的投资前景仍好得多，”NN Investments旗下资深投资组合专员Steven Steyaert称。

“发达市场的内需具有韧性，这将在未来几季继续成为全球经济的稳定器。”

在债券投资组合中，投资者削减美国债券配比至38.2%，为8月以来最低；欧元区债券配比亦降至26.1%，为9月以来最低。

资产经理增持英国债券配比至12.8%，为2014年12月以来最高。外界普遍认为美国升息为英国采取类似行动扫清了障碍，尽管后者不会立即行动。

英国利率自2009年以来一直处在0.5%的纪录低位。英国央行将在1月14日公布最新利率声明。

**节节败退的迹象**

今年市场表现惨不忍睹后，投资者对于2016年重回新兴市场是否可行的看法依然分歧。

指标新兴市场股指年内至今下挫将近17%，资产经理人指出，原因是对中国经济前景恶化的顾虑，以及诸如俄罗斯与土耳其紧张关系等政治风险上升。

与此同时，大宗商品价格崩跌，令商品出口大国经济受创。

石油输出国组织(OPEC)在12月会议决定维持产量后，油价下挫至每桶36美元左右，创下逾11年低点。

“大宗商品与新兴市场有节节败退的迹象，不过对于具备高风险/回报承受度的人而言，这仍算是一种投资，”英国HFM Columbus投资主任 Rob Pemberton表示。

但Candriam资产配置主管Nadege Dufosse表示，他们对亚洲国家更为看好。“我们认为成长放缓符如预期，而大宗商品价格落底，对全球景气改善应有所帮助，”她表示。(完)