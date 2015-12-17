美元指数触及两周高位 受美国近十年来首次升息提振

路透纽约12月17日 - 美元兑一篮子主要货币周四徘徊在两周高位附近，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)进行了近十年来的首次升息，市场认为美联储此举会令美国资产更具吸引力。

分析师表示，美联储收紧政策，而欧洲央行和日本央行还在实施刺激性措施，货币政策大相径庭带动了对美元的需求。

美联储收紧政策助燃了对美国公债的需求，因其收益率远高于欧洲和日本公债，促使投资资金流入美国，从而提振了美元。

欧元兑美元EUR=EBS跌1%，至1.08020美元的一周半低点，尾盘持于该水准附近，报1.08070美元。美元指数.DXY盘中触及两周高位99.294，尾盘升1.4%，报99.232。

“美联储开始逐步升息，而包括欧洲央行和日本央行在内的其他央行还在维持宽松货币政策，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示，“这在一段时间内对美元有支撑作用。”

尽管美联储主席叶伦周三强调后续紧缩步伐将是循序渐进的，但美联储官员们对2016年利率目标的预期中值为1.375%，这意味着明年将升息四次，每次25个基点。

分析师表示，一些交易商对美联储利率预估没有下调感到意外，这继续支撑美元。

Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示，美联储决策者的利率预估中值没有偏离轨道，比市场之前的、甚至还在消化的预期更为强硬。

美元兑日圆JPY=EBS触及逾一周高位122.880日圆，英镑兑美元GBP=EBS触及约八个月低点1.48685美元。

离岸人民币兑美元CNH=跌至逾四个月低点6.5705，在岸人民币兑美元CNY=CFXS触及四年半最低的6.4842，连跌十日，为历来最长跌势。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0825 1.0911 -0.79 -10.52 1.2097

美元/日圆 JPY= 122.55 122.20 +0.29 +2.40 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 132.63 133.32 -0.52 -8.39 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9951 0.9899 +0.53 +0.10 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4900 1.4999 -0.66 -4.32 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3935 1.3778 +1.14 +19.94 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7125 0.7231 -1.47 -12.77 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0785 1.0802 -0.16 -10.32 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7259 0.7268 -0.12 -6.40 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6697 0.6793 -1.41 -14.11 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.7616 8.7594 +0.03 +17.26 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4907 9.5599 -0.72 +4.99 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5615 8.5001 +0.72 +9.83 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2715 9.2775 -0.06 -2.08 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)