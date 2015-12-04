全球汇市一周综述：欧洲央行宽松政策不给力 引爆欧元轧空行情

整理 张明钧

路透台北12月4日 - 本周欧洲央行会议后，汇市一夕之间风云变色，原因是最近数周以来该行所释出的讯息令市场对宽松幅度寄予极大憧憬，并将之反映在汇价上，以至于当欧洲央行推出最低限度举措时，欧元轧空行情旋即引爆，兑美元应声飙涨超过3%，创近七年来最大单日涨幅，杀得欧元空头片甲不留。

受到欧元窜升的带动，英镑兑美元也从周三触及的七个半月低点强弹超过200个跳动点，澳元兑美元探向10月高点，美元兑日圆则跌至一周低点，美元成为欧洲央行决策下的最大输家，刚在本周中段触及12年半高位的美元指数急杀超过2%，创一个月来新低。

然而本周另一大重头戏：美国11月就业数据在周五登场。市场预期非农就业岗位将增加20万个，显示经济强韧，失业率则料将维持在美联储官员认定为充分就业水准5%，进一步强化美联储在12月会议中升息的底气。

展望未来一周，除了欧洲央行决议及美国就业数据题材继续发酵之外，数据面略显清淡，尽管英国及新西兰等央行料将召开政策会议，但预料不会有太多爆点，市场料将紧盯美联储相关动态，寻找16日会议升息幅度的线索。

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**不够给力的欧洲央行宽松政策**

各界期待已久的欧洲央行扩大宽松措施终于在本周出炉，虽然内容符合市场预期的底线，但仍令市场感到错愕。在内有经济成长乏力、通胀不兴及恐怖攻击造成社会成本升高等疑虑，外有中国等新兴市场成长动能减弱的隐患下，欧洲央行的决策：存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%、资产购买计画延长半年，给人留下的感觉是不够给力。

不过欧元汇价早已反映欧洲央行强力宽松的题材，因此在会议结论出炉后，欧元空头急忙回补，引爆一轮轧空行情，欧元单日涨幅超过3%，创下近七年来最大单日涨幅。

“市场上的欧元空头规模非常大，”Riverside Risk Advisors的董事总经理Jason Leinwand表示，“人们预计欧洲央行的降息幅度会更大，但他们大失所望。”

不过道富银行外汇主管Bart Wakabayashi称，“整体情况没有改变。欧洲央行决定确实引起欧元空头回补，但接近年底市场交投清淡，放大了波动幅度。”

部分分析师认为，欧洲央行宽松力度不足引起股市下跌、债券收益率上扬、及欧元汇率大涨等效应，恐将使通胀更难以达成该行目标。

“最大危险是市场的反应让欧洲央行处于尴尬境地，”Invesco Fixed Income投资组合经理Nicholas Wall称。“债券大跌和欧元走强将会收紧欧洲金融环境，令通胀更难形成；不久他们可能不得不再次谈论宽松政策。”

不过欧洲央行内部对于是否该扩大宽松看法分歧，央行管委会中两名德国籍委员魏德曼及劳藤施莱格都认为政策已经超级宽松，经济增长也在反弹，因而反对采取任何政策行动，但另一方面执委莫尔许则认为扩大宽松实属合理，必要时该行仍将对采取更多行动持开放态度。就此观之，欧洲央行未来政策讨论势必将面临内部拉锯，在宽松规模庞大、欧元汇价处于相对低档、以及油价可能止跌回升等因素下，欧洲央行或将维持现有政策一段时间。

**叶伦：“期望”升息来临**

美联储主席叶伦本周两度露脸发表谈话，她先在一场民间演说中声称“期待”升息的那一天，认为这将证明美国已经走出衰退，之后又在发表国会证词时透露，美国可能接近应该上调指标利率的时点，并明确指出每月希望能够见到的新增就业岗位，其所提出的数字远低于当前每月公布数据。她还称今年就业市场平均新增就业岗位20万个的数字比吸收闲置劳动力所需数字高出甚多，暗示12月16日宣布政策决议结果是升息的机率颇高。

路透访问的分析师预测，即将于周五公布的就业报告料显示，11月非农就业岗位增加20万个。10月为增加27.1万个。失业率料持于七年半低点5%，处于许多美联储官员心中符合充分就业的范围。今年失业率已经下降了0.7个百分点。

Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示，“这份就业报告将赋予美联储12月开始加息的底气。唯有发生灾难性事件，美联储才会将加息时间推迟至2016年。”

**其他央行动态**

澳洲央行本周连续第七个月维持指标利率不变，因出口给第三季经济带来了巨大的提振，填补了企业投资疲弱造成的缺口。但路透调查显示，分析师已小幅下调对澳元的预估，以反映对美国及其他发达经济体利率前景分化的预期。

加拿大央行本周决定维持利率不变，但警告称家庭支付能力愈发岌岌可危，因房贷利率偏低导致家庭负债水平高企。路透调查则显示，分析师预期加元料将进一步走贬，因货币政策路径不同且油价疲软。

展望来周，除了英国及新西兰央行会议之外，经济数据面相对清淡，预料市场将紧盯美联储动态，不放过16日会议结论的任何蛛丝马迹。(完)