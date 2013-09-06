全球领导人在G20峰会上向奥巴马施压 反对军事打击叙利亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣彼得堡9月5日（记者 Timothy Heritage） - 美国总统奥巴马周四面临更多压力，因俄罗斯总统普京和其他国家领导人反对美国对叙利亚动武，多国领导人担忧军事行动可能损害全球经济并推高油价。

在圣彼得堡举行的20国集团(G20)峰会上，普京用淡淡一笑和公事般的握手欢迎奥巴马，明显暗示双方在如何应对叙利亚化学武器攻击问题上关系紧张。

奥巴马也是呆板的一笑，随后双方在晚宴上开始对全球经济和叙利亚问题进行探讨。两人都没有扶对方的胳膊或进行拥抱等这种场合下常有的行为。

对叙利亚问题的分歧盖过了如何恢复增长的讨论，20国集团在美国撤出经济刺激计划上也有分歧。

欧盟、金砖国家和教皇Francis的一封信都警告未经联合国安理会批准就对叙利亚动武存在风险。

“军事行动肯定要对全球经济造成负面影响，特别是对油价产生负面影响，导致油价攀升。”中国财政部副部长朱光耀说道。

联合国秘书长潘基文在晚宴上对各国领导人表示，任何军事行动都必须得到安理会的支持。

“让我们牢记：在我们失去的每一天里都有很多无辜的平民死去。没有军事解决方案。”潘基文的办公室援引他的话称。

美国驻联合国大使萨曼莎·鲍尔(Samantha Power)表明美国政府将放弃在对叙动武上寻求联合国安理会支持的努力。

她表示，“在安理会看不到前进的路径”并指责俄罗斯要挟安理会。俄罗斯政府已经暗示将否决任何动用武力的决议，除非美国提出更强有力的证据。(完)