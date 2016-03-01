综述：经济增长担忧加剧导致全球股票投资配比下降 债券配比创五年高点

2016年2月19日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦2月29日 - 投资者2月抛售股票，股票投资配比触及至少五年来的最低水平，对全球衰退的担忧继续令风险偏好降温，导致全球股市连续第四个月下跌。

据路透对欧洲、英国、美国和日本的44位基金经理进行的调查显示，全球投资组合中的股票投资配比下降了1.6个百分点至46%。全球债券投资配比上升2.4个百分点至39.2%，至少是五年来最高。

这一变化反映出自年初以来全球股市大幅下跌，据美银美林的数据显示，全球股票基金撤出的资金达到557亿美元，并创下自2008年以来的最长持续流出时间。

“投资者笼罩在诸多问题引发的风险所构成的阴云之下，这些问题包括中国经济放缓、原油价格崩跌以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次利率行动的不确定性，”英国资产管理公司Investment Quorum的投资长Peter Lowman说。

此次调查在2月15-24日期间进行。

在此期间，德意志银行(DBKGn.DE)和瑞士信贷等权重银行股承受重压，因对金融业如何应对欧洲和日本央行采行负利率政策的担忧升温。

多位投资者认为，央行此类举措的影响正在削弱，可能将在未来几日或几周内消散，目前则让银行和保险业者的问题变得更加复杂，而非缓解。

“仅靠采用较低利率或负利率，以及进一步放松货币政策，并不能刺激经济增长或通胀，”Bank J. Safra Sarasin旗下资产配置策略师Jan Bopp称。

上周末在中国举办的20国集团(G20)会议的与会者指出面临一系列全球经济风险，重申有必要使用“所有政策工具”，但他们并未同意采取新的协同行动来刺激经济增长。[nL3S16703E]

欧洲股市.FTEU32月下跌约4%；日股日经指数.N225跌逾10%，尽管日本央行1月底意外采用负利率政策。

**资金与政治**

包括Pioneer Investments Group投资长Giordano Lombardo在内的一些投资者表示，青睐欧洲和日本股票胜过美股，称美国企业获利增长很可能在经济周期的晚期才会出现。

瑞银资产管理策略师Boris Willems也持同样态度，称由于欧洲央行和日本央行仍采用宽松货币政策。

在全球股票投资组合中，资产经理调高欧元区股票曝险至19.2%，为2015年9月以来最高；日本股票持仓仍居20.2%的高位。

政治面对资产配置的影响也愈来愈大。

英国股票配比从1月的12.1%降至10.9%，显示市场对英国夏季公投可能决定退出欧盟的疑虑加深。

周五一项线上民调显示，赞成英国退欧的民众比赞成留欧的多出4个百分点，这将英镑/美元GBP=压至近七年低位。

“英镑受到近来不确定性的猛烈冲击....在配置上英镑成了一个大麻烦，”Investment Quorum的Lowman说。

在固定收益投资组合中，资产管理公司将英国债券的配比降至10.1%，并将美国债券配比提高约2个百分点至37.7%。欧元区债券配比则缩减至28.4%。

Willems表示，货币政策分歧仍是2016年推动资产价格走势的主要因素。

“美联储3月不大可能升息，除非金融市场状况进一步企稳，而且经济数据显示有明显改善，”他说。

美联储自12月升息之后便维持利率不变，经济疑虑已推动市场将进一步紧缩的预期缩减至今年只升息一次。

欧洲央行和日本央行均表示将竭尽所能地刺激经济以抵御通缩，不过，外界对它们有能力带来改变的信心正在消退。

“它们并非弹尽粮绝，尤其是甫于一年前才开始量化宽松政策的欧元区，”Candriam的资产配置主管Nadege Dufosse表示。“但是，如今不信任感正与日俱增。”(完)