2016年实货黄金需求下降20% 触及七年低位--GFMS

路透伦敦1月26日 - 汤森路透GFMS分析师在周四的一份报告中称，去年实货黄金需求下降20%，创下2009年以来最低，因金价在连跌三年后反弹，打压黄金需求。

GFMS分析师称，去年珠宝、金币和金条购买量以及官方部门和工业需求从2015年的4,184吨降至3,349吨，为七年来最低。

受此影响，黄金市场的供给过剩增至1,176吨，高于2015年的220吨，为本世纪最高。

美元升值，印度总理莫迪取消部分大额钞票流通在第四季引发现金荒，导致印度需求锐减，令实货黄金需求在年底受到冲击。

“美元料将继续成为金价进一步上涨的重大阻力，至少在2017年上半年会这样。”报告说道，“而且，目前鲜有迹象表明亚洲实货需求将上升。”

美国新总统特朗普的走马上任，英国退欧进程的展开，以及欧洲将迎来的一系列大选，这些事件带来的政治紧张局面或将在今年晚些时候重燃黄金需求。

这促使GFMS预估2017年黄金均价达到每盎司1,259美元。

去年第四季的金市过剩规模为2005年以来最大，因主要消费国印度的需求萎缩，并且投资者卖出黄金上市交易基金(ETF)。

去年印度黄金买需降至580吨，为2003年以来最低，同比降幅高达三分之一。中国的珠宝商需求也在第四季下滑15%至146.6吨。

全球珠宝加工去年下降逾20%，而央行买入量亦下滑42%至252吨。对于黄金来说，珠宝加工是最大的单一需求领域。

全年零售投资减少12%至986吨，但在第四季增长了6%。第四季北美零售投资增长近33%，美国买入量增长27%。

“我们估计2017年初零售需求将会增强，主要受到实货金条需求复苏的推动，”CFMS报告表示，“随着特朗普先生就任总统，更多的不确定性可能即将出现。”

金矿供应减少1.5%，但被回收金增长10%和净对冲供应增长所抵消。净对冲供应增至78吨，而2015年只有21吨。

黄金供需情况(吨)：

2015年 2016年 变动百分比(%)

金矿生产 3,216 3,168 -1.5

废金 1,165 1,280 9.9

净对冲供应 21 78 271.4

总供应 4,404 4,525 2.7

珠宝加工 2,271 1,775 -21.8

工业加工 362 336 -7.2

官方部门需求 437 252 -42.3

零售投资 1,115 986 -11.6

实货需求 4,184 3,349 -20.0

过剩/缺口 220 1,176 434.5

ETF库存变化 -125 523 --

交易所库存变化 -49 86 --

净差额 392 569 45.2

来源: GFMS黄金调查2016年第四季更新与展望。(完)