市场聚焦：定价逻辑切换支撑金价 然难写辉煌

图为在奥地利首都维也纳拍到的金条和金颗粒。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

作者 钟华

路透北京10月25日 - 全球大宗商品价格再现回落，而与之走势一致的黄金价格最近却逆市上涨，背后逻辑在于从商品逻辑近期切换为美元指数，这折射出主要经济体成长步调不同的现实。

和大宗商品一样，包括德国主要国家国债收益率及斜率再度下滑，表明全球仍待去产能化，产业链再平衡进展缓慢，也可能意味着不仅是美国经济增长恢复放缓，非美经济成长也存在放缓的可能性。

这意味着美元指数并非短期就能一败涂地，金价也就相应难续写历史辉煌。

最近黄金价格逆商品价格指数(CRB)之势而上涨。数据显示，CRB指数自今年8月底高点以来，已下跌4.73%至282点，而金价却从10月中旬低点上涨5.58%至逾1,340美元/盎司。

欲浏览近期商品价格CRB指数与金价走势关系图，请选点：link.reuters.com/pun24v

金价走势与美元指数近来有关下滑驱动，内在逻辑在于黄金作为商品的属性切换为作为货币的属性。黄金曾以金本位，在世界货币体系占有举足轻重的地位，至今仍有隐性货币价值。

正因为此，作为国际最重要储备货币的美元指数.DXY对金价走势有明显影响，并存在反向走势关系。而这种反向关系也与美元指数作为全球资本流动风向标的内在逻辑一致。

譬如美元指数从5月高点下滑4.43%至6月低点80.62点，6月美国整体资本流出197亿美元；随后美元指数上涨4.91%至7月的84.59点，7月资本流入567亿美元；然后美元指数下跌4.34%至8月低点80.9点，8月资本流出29亿美元。

进一步看，推动美元指数与全球资本流动的内在动因，根源美国与非美经济的强弱表现，毕竟资本流动本身是逐利的，希望从更好成长的经济体中获得更多的回报，这推动黄金价格驱动因素从商品因素切换为美元指数。

其逻辑在于，当全球整体经济成长欠佳，产出下降导致大宗商品需求放缓，包括工业用金等黄金需求也会下降，推动金价下降，且CRB指数还表现出对金价走势的一定领先性。

而当全球经济中的美国经济成长不及非美经济之时，投资者就会选择非美元资产，黄金自然也就成为其中重要可以配置的资产之一。美国周期研究所领先指数从9月中旬132.86的高点下滑，也为金价走势提供这种切换指示。

事实上，高频数据在更早时间就发出美国经济恢复动能放缓的信号，而包括诸多商品价格在内的CRB指数、美国国债收益率的下行走势也提供了一致的指向。

全球主要大宗商品价格的下跌，以及全球主要经济体关键期限国债收益率的下滑，暗示出不仅是美国的经济动能放缓，非美经济也可能在放缓，这意味着美元指数并非短期就能一败涂地，金价也就相应难续写历史辉煌。

而导致全球经济恢复动能下降的一个重要原因是全球实际利率上行。众所周知，黄金投资没有利息，价格变动带来的回报就会和实际利率密切相关。历史数据也显示，实际利率与金价存在极强的负相关系。

我们可以看到，10年期美国实际利率与金价走势关系密切，且美联储退出量化宽松政策步调和预期放缓推动近期实际利率震荡下行，相应地黄金价格也震荡上行。

从相对短期因素来看，美元指数10月最近一波1.56%下跌，与同期金价逾5.6%上涨的反向关系更为契合。

欲浏览近期美元指数与金价走势关系图，请选点：link.reuters.com/qun24v

从时间上看，美元指数下跌与美国政府债务上限纷争化解时间点一致。该短期化解低于预期，暗含出对美元全球地位的削弱性影响，欧元地位上升，同时也使黄金在投资者心中的货币属性相对强化。

当然，黄金货币属性相对强化并不意味着美元已濒临信用危机的地步，这从美国国债信用违约互换（CDS）可以看出。目前二年及以下品种的美国国债CDS已从2011年7月的高位回落，而更长期限CDS品种处于低位水平。（完）

(审校 杨淑祯)

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