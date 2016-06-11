黄金反弹触及三周新高 势将连涨第二周

路透纽约/伦敦6月10日 - 黄金周五反弹，升至三周新高，因投资者规避风险，提振对黄金的兴致。黄金可望连续第二周上涨。

黄金在本周上涨超过2%，此前美国非农就业数据疲弱，削降了美国很快加息的预期。

分析师表示，投资者对6月23日英国退欧公投感到紧张，将可能提振黄金未来两周的表现。

“市场不再担心下周美联储将升息，投资者较担忧英国退欧公投，这可能扶助黄金需求上升。”丹麦丹斯克银行资深分析师Jens Pedersen说。

现货金曾升至5月18日来最高的每盎司1,277.70美元，在1808 GMT，上升0.4%，至1,273.21美元。稍早黄金一度下跌。

美国8月期金收涨0.3%，报每盎司1,275.90美元。

现货银在周五稍早触及三周半高位17.37美元。现货银涨0.1%，至每盎司17.30美元，本周可望录得4月来最大单周涨幅，上升5.5%。

“如果美联储不在6月和7月加息，不给出准确的指引，那么，这应该支撑黄金，因为美元也会下跌，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

尽管美元上涨，但金价反弹，因全球股市下跌，德国、日本和英国10年期公债收益率均触及纪录低位。

“尽管我们仍预计美联储今年将加息两次，但市场愈来愈调降这机率，”ANZ Research在报告中写道，又补充说，预计黄金将恢复牛市周期。

“在宽松货币政策的背景下，公债收益率处于负值，美元升值很可能暂停，应该支持黄金。这应抵消部份亚洲实货需求迟滞的影响。”

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量周四上升0.7%，至887.38吨，为2013年10月来最高水准。

现货铂金下跌0.7%，至991.40美元。现货钯金下滑2.8%，至542.50美元。(完)