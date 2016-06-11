黄金反弹触及三周新高 势将连涨第二周

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦6月10日 - 黄金周五反弹，升至三周新高，因投资者规避风险，提振对黄金的兴致。黄金可望连续第二周上涨。
黄金在本周上涨超过2%，此前美国非农就业数据疲弱，削降了美国很快加息的预期。
分析师表示，投资者对6月23日英国退欧公投感到紧张，将可能提振黄金未来两周的表现。
“市场不再担心下周美联储将升息，投资者较担忧英国退欧公投，这可能扶助黄金需求上升。”丹麦丹斯克银行资深分析师Jens Pedersen说。
现货金曾升至5月18日来最高的每盎司1,277.70美元，在1808 GMT，上升0.4%，至1,273.21美元。稍早黄金一度下跌。
美国8月期金收涨0.3%，报每盎司1,275.90美元。
现货银在周五稍早触及三周半高位17.37美元。现货银涨0.1%，至每盎司17.30美元，本周可望录得4月来最大单周涨幅，上升5.5%。
“如果美联储不在6月和7月加息，不给出准确的指引，那么，这应该支撑黄金，因为美元也会下跌，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。
尽管美元上涨，但金价反弹，因全球股市下跌，德国、日本和英国10年期公债收益率均触及纪录低位。
“尽管我们仍预计美联储今年将加息两次，但市场愈来愈调降这机率，”ANZ Research在报告中写道，又补充说，预计黄金将恢复牛市周期。
“在宽松货币政策的背景下，公债收益率处于负值，美元升值很可能暂停，应该支持黄金。这应抵消部份亚洲实货需求迟滞的影响。”
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量周四上升0.7%，至887.38吨，为2013年10月来最高水准。
现货铂金下跌0.7%，至991.40美元。现货钯金下滑2.8%，至542.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。