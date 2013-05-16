全球第一季度黄金需求降至三年低点

* 投资下滑的影响盖过了金饰、金条和金币的销售

* 中国季度实货需求创纪录

* 各国央行连续第九季买进黄金，但数量下滑

记者 Jan Harvey 编译 王冠中

路透伦敦5月16日 - 世界黄金协会(WGC)周四表示，第一季黄金投资近乎腰斩，因美国经济日趋乐观，令西方投资人更偏好股市等其他资产，而非黄金。

第一季整体黄金需求减少13%至三年低点963吨，尽管黄金饰品需求上扬，且金币和金条需求强劲，却未能抵销投资大幅减少的影响，主要是上市交易基金(ETF)的投资减少。

自金融危机爆发以来，ETF一直是投资黄金的热门管道，但第一季黄金ETF资金外流量创下了纪录。

中国对金饰、金币和金条的需求创纪录，带动全球金饰需求增加60吨，金条和金币需求增加35吨，但仍远无法抵销投资减少195吨的影响，其中ETF流出达177吨。

世界黄金协会投资主管Marcus Grubb表示，他预期整体投资水准会在年内趋稳，而对实体黄金的需求增加，将带领全年需求上扬。

“目前见到的情况是短线的重新调整，应对12月以来更为乐观的美国经济气氛，”他说。“在今年剩余时间内不太可能再出现相同程度的卖压，除非美国持续强劲复苏，但我不认为这情况可能出现。”

“此外，黄金正输往东方，因美国投资人在抛售ETF，欧洲也有一定程度平仓，而印度和中国消费者以及全球金条和金币投资人都在买黄金。”

**中国需求创纪录**

中国金币和金条需求在第一季达到创纪录的109.5吨，增长22%。印度对金条和金币投资的整体涨幅最大，需求增加52%至97吨。

美国买进黄金的数量亦增加43%至20.1吨，欧洲需求则减少28%至47.5吨。世界黄金协会称，金条和金币等小型投资商品的买进数量在第一季整体增加10%至377.7吨。

珠宝买气最为强劲，需求增长12%至551吨。中国引领涨势，需求较上年同期增长19%至创纪录的185吨，印度需求则增加15%至159.5吨。

“数据显示，尽管中国出现降温的情况，但这仍是非常强劲的一季，而第二季到目前为止的情况显示，由于价格下滑，4月(需求)仍旧非常强劲，”Grubb称。

根据精炼商和交易商，金币、金条和珠宝的需求在上月升至前所未见的水准，因投资消退将现货金价格推至两年多低点。

“我们仍维持对中国和印度今年(实体黄金需求)的预估，印度需求在865-965吨，中国需求在780-880吨，”Grubb称。

美国黄金珠宝首饰的买气为2005年来首次升高，增长6%至18.8吨。欧洲珠宝需求则持续下滑，第一季再降10%至5.6吨。

世界黄金协会称，各国央行对黄金的需求小幅下滑5%至109吨，为近两年最低，但仍为连续第九季净买入黄金。

在供应面，世界黄金协会指出，第一季金矿供应增加4%至685吨，回收金则减少4%至366.6吨。

黄金需求(吨)

2012年 2013年 变动 变动

第一季 第一季 (吨) (%)

珠宝首饰 490.8 551.0 60.2 12

科技 105.8 102.0 -3.8 -4

投资 395.8 200.8 -195 -49

央行 115.2 109.2 -6 -5

整体 1,107.5 963.0 114.5 -13

来源：世界黄金协会2013年第一季需求趋势报告。(完)

(译文审校 隋芬/王洋/石冠兰)

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