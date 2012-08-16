第二季全球黄金需求降至逾两年来最低--WGC

* 全球黄金需求第二季减少7%至990吨

* 央行购金量今年有望再创纪录高位

* WGC预计2012年黄金需求仍将增长,关注印度需求和央行政策

路透伦敦8月16日电---世界黄金协会(WGC)周四表示,全球黄金需求第二季降至逾两年最低水平,主要黄金消费国印度和中国的购买量下降,抵消央行购金量第二季创下纪录高位的影响.

WGC在黄金需求趋势季报中称,第二季黄金消费量减少7%或近76吨,至990吨,为2010年第一季以来最低季度水平.

珠宝商和投资需求双双大幅下降.珠宝商的黄金消费减少72.3吨至418.3吨,投资需求亦下降88.3吨至302吨.

WGC的投资研究董事总经理Marcus Grubb表示,他仍预期今年的全年黄金需求将增长,但那将很大程度上取决於利好黄金的央行政策行动,以及印度需求反弹.

"真正的不确定因素是印度.这取决於後半年市场有多疲弱,以及能出现多大改观."他表示."也取决於目前和年底之前,宏观面有什麽事件能刺激更多买盘.

"一个明显的事件,可能就是希腊退出欧元区,"他表示"这也取决於北美方面的发展,以及北美和欧洲是否进一步推出量化宽松作为应对之策.

"若果真如此,黄金的需求可能高於去年.如果经济形势更为有利,年底之前也没有重大事件发生,印度的需求仅仅稍微改善,需求可能非常接近去年."

全球最大的黄金市场--印度的消费者投资和珠宝方面的买需第二季暴跌38%,至181.3吨.购买量受到进口税上浮,以及卢比走软导致当地价格升至纪录高位等因素影响.

Grubb称,WGC预计今年印度买需可能自2011年的933吨降至650-750吨,而中国的需求或增长10%至850吨.

"我们预测,今年中国将首次成为全球最大的黄金市场,"他表示.

**中国需求下降**

今年上半年中国需求亦下降7%至144.9吨.WGC称,经济增长放缓及黄金走势缺乏明确方向是金价下跌的原因.

"这是长时间来中国需求首次以季度来计出现负值,但我们再次认为这与中国宏观经济因素相关,而不是黄金市场,"Grubb称.

美国的珠宝和投资买盘下降17%至34.2吨,德国情况也大致如此.欧盟需求为少见的亮点,增加11%至86.4吨.

欧洲人黄金买盘增加是因为消费者希望到金市中避开欧债危机及该危机对欧元的影响.今年迄今欧元/美元已累计跌5%.

Grubb将美国黄金需求下降归因于物价环境停滞不前.现货金价在年初大涨後,第二季走势迟滞,目前均价报1,612美元/盎司,为一年来价格最低的一季.

官方黄金买盘第二季增长逾一倍,升至纪录高位157.5吨,俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其和乌克兰均宣布第二季增加了黄金储备.

"今年上半年各国央行买入254吨黄金,去年上半年为200吨,"Grubb称,"以这样的买入规模,我们预计今年将创下央行黄金买入的纪录高位,高於去年,而去年本已是1964年以来央行黄金买盘的纪录高位."(完)

--编译 白云/李春喜/于春红;审校 张若琪/戴素萍

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