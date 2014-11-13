第三季全球黄金需求降至近五年低位--WGC

德意志银行第一季净利增长143% 得益于债券交易营收跳增
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。
路透伦敦11月13日 - 世界黄金协会(WGC)周四表示，第三季全球黄金需求降至近五年低位，因中国买盘减少三分之一，退居为第二大消费国，落后于印度。
数据显示，总黄金需求减少2%至929吨，此为2009年第四季以来最低。
去年排名消费量第一的中国黄金珠宝消费量下降39%，金条和金币投资减少30%。总需求下滑37%。
印度再次超越中国，成为全球最大的黄金消费国，第三季购买了225.1吨黄金珠宝、金币和金条。同期中国购买182.7吨。
印度第三季黄金珠宝需求跳增60%。2011年，中国从印度手中夺走最大黄金消费国的桂冠。
“我们对印度和中国的全年需求预估相同，预计两国需求都在850-950吨之间，”WGC市场信息部门主管Alistair Hewitt表示，“两国仍是黄金需求的非常重要的支柱。”
2008年雷曼兄弟倒闭引爆全球金融危机后，黄金需求骤增，因投资者寻求投资多元化并把黄金作为储存价值的避险资产。
黄金需求在2011年达到4,702吨的高峰，但在去年回落至4,080吨。去年重挫28%的金价XAU=，今年再跌3.3%。WGC预计黄金需求今年将趋稳。
“我们预计黄金需求大致和去年相同，介于4,000-4,100吨之间，”Hewitt说。
黄金上市交易基金(ETF)在第三季创下连续第七季资金外流。数据显示，上季此类基金持仓量减少41.3吨。
全球黄金珠宝需求减少4%至534吨。
在供应来源方面，矿金产量增加1%至812吨，废金供应减少25%至250.5吨。WGC表示，2014年回收再利用黄金的数量降到2007年以来最低水平。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞/李婷仪 审校 王兴亚/张若琪)
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