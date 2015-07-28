第二季全球黄金需求为2009年来最低 中国买家观望--GFMS季报

路透马尼拉7月28日 - 一份行业报告周二显示，第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点，因中国资金流向股市，而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位。

汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称，6月中以来中国股市大跌对黄金于事无补，尽管该报告谨慎乐观地认为今年第四季全球黄金需求和价格将开始升温。

中国和印度是全球主要黄金消费国，但那里的黄金需求没有强劲增长，尽管上周抛盘令全球金价XAU=跌至2010年以来最低。

GFMS称，第二季金币和金条需求较上年同期减少12%，较2013年第二季峰值低约63%。

GFMS表示，珠宝是最大的消费领域，该领域的黄金消费减少9%，产量下降6%。第二季整体实货需求量为858吨，较上年同期减少14.2%。

“股市是今年前五个月中国的主要话题，这导致黄金购买量持续下降，”该报告称，“虽然6月和7月股市下跌，但对于黄金购买也无济于事，因为一些投资者被股市套住了，另外一些则对于资产配置感到不安。”

今年金价已下挫逾7%，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年迟早将升息的预期，推动美元走强。

上周从纽约到上海金市的大量抛售，拖累黄金低见每盎司1,077美元，因投资者担忧金价将进一步走低，对于是否买回黄金犹豫不决。

GFMS表示，中国第二季金条与金币购买量较上年同期大减26%，至35吨，为2009年以来最低水平。珠宝购买量下滑23%，至102吨。

该报告表示，尽管第二季印度对珠宝的消费增长2.5%至158吨，但进口总额下降10%，至五个季度以来最低。

报告指出，1-6月期间，中国与印度的黄金消费量几乎相同；中国略高，为394吨，印度则为392吨。

GFMS预估，今年第三季黄金均价将为每盎司1,135美元，然后在第四季回升至1,175美元；4-6月则为1,192美元。

“我们仍认为，市场已经消化美国今年升息的预期，金价回升必将引发对资产配置状况的重新检讨，从而导致增持黄金，”该报告表示。(完)

(编译/审校 于春红/陈宗琦/艾茂林)

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