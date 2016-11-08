焦点：第三季全球黄金需求降10% 因消费者与央行买需大减--WGC

路透伦敦11月8日 - 世界黄金协会(WGC)周二的数据显示，第三季全球黄金购买量下降10%，因消费者需求下降、央行购买规模减半，不过黄金投资有所增长。

WGC在最新的需求趋势报告中表示，由于供应量也增加4%，整体黄金市场季度供应过剩达166.3吨，为2009年初来最高水平。

消费者对金饰、金币与金条的需求大减25%，因为金价上涨令中国与印度等主要实货市场的买家却步。

中国消费者的黄金买需下降22%，因经济前景不明，以及品味改变影响民众对黄金的偏好。印度买需则下降了28%。第三季全球金饰需求因此下降20%，至493.1吨，创下五年来同期最低。

不过WGC表示，金价下滑与节庆需求应能改善本季买需。

“印度和中国核心实货市场第三季继续受到价格高企和收入遭挤压的困扰，但四季度情况可能改善，”WGC市场信息部门主管Alistair Hewitt称。

“价格预期一直都是黄金购买的一大关键诱因，而且消费者在10月初曾对价格下跌做出快速反应。”

价格高企促使一些印度的黄金持有人在市场抛售黄金。与此同时，该国的黄金回收触及近四年来的最高水平。

西方投资者对黄金的兴趣依然不减，流入上市交易产品的黄金达到146吨，一年前则为流出63吨。不过，流入上市交易产品的黄金较前季的237吨下滑。

对于英国退欧公投后续发展以及本周美国总统大选前的地缘政治风险的担忧，提高了黄金作为避险资产的吸引力。英国退欧公投在零售消费者中引发了一波活动，他们中的有些人购买黄金以对冲不确定性，其他人则借价格上涨时出售。

“表面上看来，英国金条和金币需求减少11%似乎显示该市场的投资人不活跃。但这远非事实。”WGC称。

“该季买卖总水平上升，表明金条和金币交易活动增加。但买与卖大致相互抵消了，使得净需求仅2.4吨。”

总投资需求增加44%至336吨。但那不足以抵消其他方面买盘的减少，整体需求下降10%至993吨。

第三季央行黄金购买量仅82吨，远低于去年同期的168吨。今年1-9月官方买盘规模为2010年以来最低。

近来WGC调查的央行中，有一成表示他们正计划未来三年降低黄金储备。三分之一计划储备不变，56%则拟增持。

市场供应则有增长，因回收再利用的数量跳增30%，抵消金矿供应减少4%的影响。金矿供应减至832吨。(完)