金价连涨第五日 因全球经济忧虑激发新一轮避险买盘

路透纽约/伦敦7月5日 - 金价周二连涨第五日，逼近1,350美元之上的两年高位，因中国数据疲弱，以及英国退欧公投后的不确定性挥之不去，引发新一轮黄金避险需求。

避险情绪弥漫市场，之前英国央行就退欧可能危及经济发出警告，且数据显示，美国工厂订单下降，亚欧制造业和服务业报告喜忧参半。

1811 GMT，现货金上扬0.4%，报每盎司1,355.51美元。美国8月期金收涨约1.5%，报每盎司1,358.70美元。

美国金融市场周一因独立日假期休市。

“避险需求继续增加，很多人认为，全球范围内的货币宽松政策将持续下去，”R.J. O'Brien的高级商品经纪商Phillip Streible表示。

“我认为，目前金市是不错的投资选择，尤其在利率处于纪录低位的情况下。”

欧洲股市周二急跌1.5%，延续周一跌势，因投资者在四日连涨后锁定获利。

“市场目前如惊弓之鸟，”MKS的交易部主管Afshin Nabavi称，“黄金和白银因此受益。”

美元走强以及少量获利了结令金价承压。美元指数.DXY周二攀升0.4%。

现货银回落2.1%，报每盎司19.89美元，前日升穿21美元，为两年来首次。

白银在英国退欧公投后录得近三年来最大周度涨幅，白银/黄金价格比触及2014年9月以来最高水平。

“我们认为，银市在目前的水平有相当大的回调空间。如果此轮上涨热潮消退，银价可能面临更大的压力。”

现货铂金攀升0.7%，报每盎司1,072.8美元。现货钯金回落2.3%，报每盎司600美元，稍早急跌逾4%。(完)