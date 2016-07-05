金价连涨第五日 因全球经济忧虑激发新一轮避险买盘

雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位 预计将进一步增长
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透纽约/伦敦7月5日 - 金价周二连涨第五日，逼近1,350美元之上的两年高位，因中国数据疲弱，以及英国退欧公投后的不确定性挥之不去，引发新一轮黄金避险需求。
避险情绪弥漫市场，之前英国央行就退欧可能危及经济发出警告，且数据显示，美国工厂订单下降，亚欧制造业和服务业报告喜忧参半。
1811 GMT，现货金上扬0.4%，报每盎司1,355.51美元。美国8月期金收涨约1.5%，报每盎司1,358.70美元。
美国金融市场周一因独立日假期休市。
“避险需求继续增加，很多人认为，全球范围内的货币宽松政策将持续下去，”R.J. O'Brien的高级商品经纪商Phillip Streible表示。
“我认为，目前金市是不错的投资选择，尤其在利率处于纪录低位的情况下。”
欧洲股市周二急跌1.5%，延续周一跌势，因投资者在四日连涨后锁定获利。
“市场目前如惊弓之鸟，”MKS的交易部主管Afshin Nabavi称，“黄金和白银因此受益。”
美元走强以及少量获利了结令金价承压。美元指数.DXY周二攀升0.4%。
现货银回落2.1%，报每盎司19.89美元，前日升穿21美元，为两年来首次。
白银在英国退欧公投后录得近三年来最大周度涨幅，白银/黄金价格比触及2014年9月以来最高水平。
“我们认为，银市在目前的水平有相当大的回调空间。如果此轮上涨热潮消退，银价可能面临更大的压力。”
现货铂金攀升0.7%，报每盎司1,072.8美元。现货钯金回落2.3%，报每盎司600美元，稍早急跌逾4%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。