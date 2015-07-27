金价接近五年半低位 因预期美联储将在短期内升息

路透纽约/伦敦7月27日 - 金价周一走低，接近上周触及的1,100美元之下的五年半低位 ，因预期美国将在短期内升息，市场被看空基调牢牢控制。

交易商称，尽管市场聚焦美国货币政策，但中国股市录得2007年以来最大单日跌幅，投资者为弥补损失而被迫卖出黄金也加剧了金市的抛售。

1920 GMT，现货金XAU=下跌0.6%，报每盎司1,092.36美元，上周连跌第五周，为2012年底以来最长跌势。

与之相对照，美国8月期金GCcv1收涨1%，报每盎司1,096.40美元，受助于空头回补，周五晚些时候公布的数据显示，截至7月21日当周，美国投机客至少10年来首次转为看空Comex黄金期货。

“市场收复部分失地，”券商RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。

本周，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将举行为期两日的政策会议，会上决策者可能会发出更多可能在今年稍后升息的信号。

“最可能的结果是，美联储声明的措辞将会强调，美国经济在支持今年升息的轨道上，”瑞穗银行在一份报告中称。

美元指数.DXY周一回落0.8%，因美股和美国公债收益率走低。尽管如此，金价仍然走低。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量连续第七日减少，降至2008年9月来最低2,187万盎司。

其他贵金属方面，现货钯金XPD=急跌1.9%，报每盎司610.50美元。现货铂金XPT=跌0.2%，报每盎司980.25美元。现货银XAG=回落0.6%，报每盎司14.56美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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