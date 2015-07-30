金价下挫1% 因美联储升息预期推高美元

路透纽约/伦敦7月30日 - 金价周四下跌1%，至近五年半低位，此前数据显示美国第二季经济扩张，支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在年底前升息的观点，推动美元上涨。

美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%，第一季则从先前公布的萎缩0.2%上修为成长0.6%。[nL3S10A5C8]

现货金稍早下跌最多1.3%，至每盎司1,081.85美元日内低位，离7月20日触及1,077美元不远，后者为2010年2月来最低水准。在1807 GMT，现货金XAU=下跌0.7%，报每盎司1,089.11美元。

在美元上涨和美国可能将在年底前升息的情况下，“没有任何形式的避险需要，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

美联储会议声明提振美元上涨，使美元计价的黄金对非美国买家来说更昂贵。美元兑一篮子货币上升0.4%。

美国8月期金GCcv1收低0.4%，报每盎司1,088.40美元。

“焦点回到美元及其升势，在升息真的出现前，黄金的轨迹仍然下行，”花旗集团策略师David Wilson说。

瑞穗银行报告称，该行预计美国今年升息一次，美联储将以渐进的步伐收紧政策。“任何政策(调整)将继续取决于经济数据，”瑞穗银行报告称。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)周三的黄金持仓量连续第二日持平在2,187万盎司不变，此为2008年9月来最低水准。

现货铂金XPT=上涨0.1%，报每盎司983.24美元，仍接近上周触及的六年半低位942.49美元。现货钯金XPD=上升0.2%，报每盎司617.25美元。现货银XAG=下跌0.1%，报每盎司14.72美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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