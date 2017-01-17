黄金升至11月以来最高 特朗普言论引发政治不确定性

路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。

现货金上扬约0.5%，收报1,202.8美元，稍早触及11月23日以来最高1,207.86美元。美国2月期金收涨0.5%，报1,202.60美元。

美国候任总统特朗普在华尔街日报上周五晚间发表的一篇采访文章中称，“一个中国”政策有待商榷。中国日报周一刊文称，面对特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。

特朗普有关北大西洋公约组织(NATO)已经过时的言论也令投资者感到不安。

“中美就台湾问题发生口角。特朗普与台湾领导人通电话，令中国不满。特朗普有关北约的言论也被认为是不利因素，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。

全球最大黄金实货支持的上市交易基金SPDR的黄金持仓量自11月9日，特朗普胜选后一日以来首次上升，这反映投资者对黄金的投资兴趣。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至1月10日该周，对冲基金和货币基金经理增加所持COMEX黄金合约的净多头头寸，为九周来首次。

渣打分析师在报告中说，中国买需受到围绕黄金进口配额限制所抑制，农历新年前的买需疲弱。

其它贵金属市场，现货银升0.2%，报16.76美元。

现货铂金略跌，收报981美元。钯金下跌0.7%，报744美元。(完)