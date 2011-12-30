全球金价2011年上扬10%

* 金价今年上涨10%,但第四季收跌

* 技术图表上的"死亡交叉"可能引发进一步跌势

* 明年金价走势不确定,避险地位受到质疑

路透纽约12月30日电---金价周五上扬1%,从本周稍早的下跌中反弹,且录得连续第11年收涨.本周稍早的跌势拖累金价一度跌至平盘之下.

金价2011年上扬10%,为三年来最小年度涨幅,但仍较9月触及的纪录高位1,920.30美元低18%,且在第四季录得逾三年来首季收跌.

分析师称,近期金价将反弹上行,但测试历史高位的可能性很低.

"自昨日稍晚以来的黄金技术形态可能是一波牛市反弹行情的开始,且可能是一个短期底部,"U.S. Global Investors Inc (GROW.O)的高级交易员Michael Matousek表示.该公司管理着25亿美元资产.

1926 GMT,现货金上扬1.2%,报每盎司1,564.69美元,但12月回落10%.

金价在12月重挫,因对冲基金纷纷抛售黄金套现以满足客户的回赎需求,且欧系银行削减所持黄金头寸以筹集资金.

美国2月黄金期货结算价上扬25.90美元,报每盎司1,566.80美元,结束六日连涨.

在新年来临之际,黄金走向不明,且看似丧失其避险地位.

S&P Capital IQ的首席技术策略师Mark Arbeter表示,"我们认为2012年金价走势可能挣扎,且可能跌入1,300-1,450美元区间."

黄金是2011年表现出众的资产之一,投资回报率达10%,但其表现不及10年期美国公债和布兰特原油期货,後者的回报率分别为约17%和14%.

**死亡交叉即将形成**

尽管周五上扬,技术因素暗示黄金的动能转为利空.

黄金的20日移动均线向下穿过其200日移动均线,技术分析师将此称作"死亡交叉",因短期动能变得较长动能更为负面,且可能显示目前的下行趋势将持续.

现货银上扬0.4%,报每盎司27.85美元,今年收跌9.5%,为三年来首年收跌.现货铂金上扬1.6%,报1,391.24美元.现货钯金跳升2.8%,报647.50美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量 COMEX2月黄金期货 1566.80 25.90 1.7 1546.20 1582.80 85,237 COMEX3月白银期货 27.915 0.600 2.2 27.260 28.460 21,520 COMEX1月铂金期货 1399.70 36.30 2.7 1372.40 1398.70 703 COMEX3月钯金期货 656.15 32.40 5.2 624.65 659.10 2,397

现货金 1564.69 19.29 1.2 1545.88 1580.76 现货银 27.850 0.120 0.4 27.340 28.460 现货铂金 1391.24 21.50 1.6 1372.00 1403.75 现货钯金 647.50 17.56 2.8 628.19 655.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)