全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普

路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。

标普计算得出今年的主权借款规模可能为6.8万亿美元，较2016年减少3,150亿美元或约4%，大约相当于全球GDP的9%。

不过绝对债务水平将继续增加。标普预测，债务规模将增加近1万亿美元，至44.3万亿美元，按预估市场汇率算，增幅为2.3%。

美国债务规模为2.2万亿美元，日本为逾1.8万亿美元，美日今年将再度成为举债规模最大的国家，占全球总债务的60%，其次是中国、意大利和法国。

英国退欧后遭遇两次评级调降，意味着现在全球债券中拥有最高“AAA”评级的债券比例降至历史低点7%，一年前约为13%。

标普的计算还显示，迄今为止，日本今年将面临最高的债务展期比率，需展期的债务规模相当于其经济规模的66%。

2016年，日本的债务水平为全球最高，相当于其GDP的254%，之后是希腊和黎巴嫩。(完)