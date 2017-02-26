全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
标普计算得出今年的主权借款规模可能为6.8万亿美元，较2016年减少3,150亿美元或约4%，大约相当于全球GDP的9%。
不过绝对债务水平将继续增加。标普预测，债务规模将增加近1万亿美元，至44.3万亿美元，按预估市场汇率算，增幅为2.3%。
美国债务规模为2.2万亿美元，日本为逾1.8万亿美元，美日今年将再度成为举债规模最大的国家，占全球总债务的60%，其次是中国、意大利和法国。
英国退欧后遭遇两次评级调降，意味着现在全球债券中拥有最高“AAA”评级的债券比例降至历史低点7%，一年前约为13%。
标普的计算还显示，迄今为止，日本今年将面临最高的债务展期比率，需展期的债务规模相当于其经济规模的66%。
2016年，日本的债务水平为全球最高，相当于其GDP的254%，之后是希腊和黎巴嫩。(完)
(编译 白云; 审校 艾茂林)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)