全球收益为负的政府公债规模跳增至9.5万亿美元--惠誉

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月13日 - 评级机构惠誉周二表示，5月底时，全球收益率为负的政府公债较3月初增加近1万亿(兆)美元至9.5万亿美元，因各界担忧法国总统选举及美元贬值。
3月1日时，全球收益率为负的公债规模为8.6万亿美元。
根据惠誉，收益率为负的欧洲及日本公债在去年6月曾达到约11.7万亿美元的峰值。
“各界对法国总统大选的政治疑虑，以及美元贬值，导致总体规模增加，”惠誉在声明中指出。
惠誉表示，收益率为负的法国公债自3月1日的7,500亿美元左右，增至1.0万亿美元。
在汇率方面，惠誉指出，自3月1日以来美元贬值令收益率为负的公债规模额外增加4,000亿美元。
全球债券图表： tmsnrt.rs/2fPTds0
2017年全球汇率图表： tmsnrt.rs/2egbfVh (完)
(编译 龚芳; 审校 郑茵)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。