全球收益为负的政府公债规模跳增至9.5万亿美元--惠誉

路透纽约6月13日 - 评级机构惠誉周二表示，5月底时，全球收益率为负的政府公债较3月初增加近1万亿(兆)美元至9.5万亿美元，因各界担忧法国总统选举及美元贬值。

3月1日时，全球收益率为负的公债规模为8.6万亿美元。

根据惠誉，收益率为负的欧洲及日本公债在去年6月曾达到约11.7万亿美元的峰值。

“各界对法国总统大选的政治疑虑，以及美元贬值，导致总体规模增加，”惠誉在声明中指出。

惠誉表示，收益率为负的法国公债自3月1日的7,500亿美元左右，增至1.0万亿美元。

在汇率方面，惠誉指出，自3月1日以来美元贬值令收益率为负的公债规模额外增加4,000亿美元。

全球债券图表： tmsnrt.rs/2fPTds0

2017年全球汇率图表： tmsnrt.rs/2egbfVh (完)