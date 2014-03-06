全球2月粮食价格涨幅为2012年中期以来最快--粮农组织

路透罗马3月6日 -联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四表示，由于肉类以外的大宗商品价格全线上扬，2月全球粮食价格以2012年中期以来最快速度增长。

2月FAO的粮食价格指数平均为208.1，较1月微幅修正后的202.9高出5.2点。

该组织称，最大涨幅分别为糖和油，各自涨幅为6.2%和4.9%。

FAO将全球谷物产量预估上调至创纪录的25.15亿吨，较此前预估高出1,300万吨。其还将2014年末的全球谷物库存预估略微上调至5.785亿吨。

FAO称，其首次对2014年全球小麦产量的预估为7.04亿吨，这比2013年创纪录的产量低1.7%，但仍是纪录第二高产量。(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)

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