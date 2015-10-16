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货币新闻 | 2015年 10月 16日 星期五 09:29 BJT

芝加哥期市：小麦因供应充足料连续第二周下跌，玉米价格下跌

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 501.75 -0.75 -0.15% -3.32% 498.97 43

CBOT玉米 375.25 -0.25 -0.07% -2.41% 383.04 35

CBOT大豆 906.75 1.50 +0.17% -0.79% 881.95 62

CBOT稻米 $12.35 $0.07 +0.57% -1.95% $12.88 31

美国原油 $46.86 $0.48 +1.03% +0.47% $46.06

汇率

欧元/美元 $1.137 $0.001 +0.11% +0.12%

美元/澳元 0.730 -0.006 -0.80% -0.42%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/许娜；审校 龚芳/孙茉莉/李爽)

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