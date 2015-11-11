芝加哥期市：大豆自合约低点反弹，美农业部预计产量创纪录制约涨势

12月小麦 上涨0.36%至每蒲式耳4.92-1/2美元。周二收低2.2%，且盘中触及三周低点4.88美元。

美国农业部(USDA)预计2015年美国大豆产量为39.81亿蒲式耳，平均每英亩产量为48.3蒲式耳，均创纪录高位。产量的增长料超过谷物加工商用量和出口的增加。

玉米产量料为136.54亿蒲式耳，创纪录第三高，平均每英亩产量料为169.3蒲式耳，为第二高。

USDA下调对玉米出口和乙醇生产商用量的预估，期末库存料达到十年高位。

USDA将美国小麦2015/16年期末库存预估上调5,000万蒲式耳，至9.11亿蒲式耳，高于交易商预期的8.77亿蒲式耳。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 492.50 1.75 +0.36% -1.84% 507.97 35

CBOT玉米 359.75 0.75 +0.21% -1.91% 379.93 22

CBOT大豆 859.25 3.75 +0.44% -0.81% 886.38 39

CBOT稻米 $11.88 $0.00 +0.00% -1.45% $12.56 33

美国原油 $43.69 -$0.52 -1.18% -0.41% $46.00 38

汇率

欧元/美元 $1.075 $0.002 +0.21% -0.03%

美元/澳元 0.706 0.003 +0.38% +0.18%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/杜明霞；审校 王丽鑫/王兴亚)