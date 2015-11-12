芝加哥期市：小麦期货继续走坚，受美元走软支撑

12月玉米 上升0.21%至3.63美元，上日收高0.93%。

美国农业部(USDA)周二表示，预计美国大豆产量将创纪录最高，玉米产量也料将为纪录第三高。美国农业部还将全球玉米、大豆和小麦库存预估上调至纪录高点。

美国小麦出口需求仍有限，因全球其他地区价格较低的供应充足。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 497.00 2.25 +0.45% +1.27% 507.33 39

CBOT玉米 363.00 0.75 +0.21% +1.11% 379.15 31

CBOT大豆 861.00 0.25 +0.03% +0.64% 885.84 40

CBOT稻米 $11.90 $0.01 +0.13% -1.33% $12.56 33

美国原油 $43.23 $0.30 +0.70% -2.22% $45.92 37

汇率

欧元/美元 $1.077 $0.003 +0.24% +0.43%

美元/澳元 0.714 0.008 +1.18% +1.59%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/杜明霞；审校 戴素萍/许娜)