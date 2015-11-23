芝加哥期市：大豆合约触及六年半低点，因南美大豆出口前景向好

12月小麦 上涨0.5%至每蒲式耳4.92-1/4美元。

小麦承压，因美国大平原和中西部关键种植区天气预报改善。

南美天气更加潮湿，打消了关于土地干旱的忧虑，此前农民在种植初期阶段面临干旱问题。

大豆亦有些承压，此前保守派反对党候选人Mauricio Macri赢得了阿根廷周日大选，他承诺削减出口税。阿根廷是全球最大的大豆出口国之一。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 492.25 2.25 +0.46% +0.00% 503.24 40

CBOT玉米 363.00 -0.25 -0.07% -0.34% 372.48 41

CBOT大豆 853.50 -4.00 -0.47% -0.76% 879.41 29

CBOT稻米 $12.14 $0.00 +0.04% +2.45% $12.18 58

美国原油 $41.17 -$0.73 -1.74% +1.55% $44.26 36

汇率

欧元/美元 $1.061 -$0.003 -0.28% -1.11%

美元/澳元 0.719 -0.005 -0.70% -0.07%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/杜明霞；审校 郑茵/许娜)