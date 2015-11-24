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货币新闻 | 2015年 11月 24日 星期二 09:46 BJT

芝加哥期市：小麦因美国冬麦状况改善而走低；大豆亦下跌

美国大平原和中西部上周出现降雨后，冬小麦生长情况正在改善。

大豆期货周一触及逾六年来的低点，此前阿根廷当选总统承诺将降低出口关税并提高产量。

交易商消息人士透露，商品基金周一净买入8,000口CBOT玉米合约、7,000口小麦合约和5,000口大豆合约。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 497.00 -0.75 -0.15% +0.96% 503.40 46

CBOT玉米 366.50 -0.75 -0.20% +0.62% 372.60 50

CBOT大豆 861.50 -2.75 -0.32% +0.17% 879.68 41

CBOT稻米 $12.11 $0.00 +0.00% +2.20% $12.18 55

美国原油 $42.12 $0.37 +0.89% +4.28% $44.13 48

汇率

欧元/美元 $1.063 $0.000 +0.00% -0.08%

美元/澳元 0.719 0.000 -0.03% -0.65%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张涛/张荻； 审校 王兴亚/孙茉莉)

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