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货币新闻 | 2015年 11月 30日 星期一 10:03 BJT

芝加哥期市：小麦连续第四日下跌，触及近三个月低位

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 476.50 -2.50 -0.52% -2.26% 500.21 24

CBOT玉米 366.50 -0.75 -0.20% -2.01% 378.37 38

CBOT大豆 872.50 -0.50 -0.06% -0.31% 874.78 55

CBOT稻米 $11.93 -$0.03 -0.21% -1.65% $12.11 46

美国原油 $41.89 $0.18 +0.43% -2.67% $43.70 47

汇率

欧元/美元 $1.058 -$0.001 -0.09% -0.27%

美元/澳元 0.717 -0.002 -0.25% -0.69%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 张涛/王丽鑫/许娜/龚芳)

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