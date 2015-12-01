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货币新闻 | 2015年 12月 1日 星期二 10:05 BJT

芝加哥期市：美国良率好转令小麦走势困顿，大豆连两日上涨

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT玉米 373.50 1.25 +0.34% -0.13% 378.60 54

CBOT大豆 882.75 1.75 +0.20% +0.86% 875.13 67

CBOT稻米 $11.95 $0.05 +0.38% -1.48% $12.11 48

美国原油 $41.70 $0.05 +0.12% -0.02% $43.56 45

汇率

欧元/美元 $1.057 -$0.002 -0.19% -0.37%

美元/澳元 0.725 0.006 +0.83% +0.39%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/许娜；审校 龚芳/王颖/杜明霞)

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