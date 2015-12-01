芝加哥期市：美国良率好转令小麦走势困顿，大豆连两日上涨

美股业绩：宝洁季度业绩优于预测，并上调本财年自体营收成长预估
该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT玉米 373.50 1.25 +0.34% -0.13% 378.60 54
CBOT大豆 882.75 1.75 +0.20% +0.86% 875.13 67
CBOT稻米 $11.95 $0.05 +0.38% -1.48% $12.11 48
美国原油 $41.70 $0.05 +0.12% -0.02% $43.56 45
汇率
欧元/美元 $1.057 -$0.002 -0.19% -0.37%
美元/澳元 0.725 0.006 +0.83% +0.39%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/许娜；审校 龚芳/王颖/杜明霞)
该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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