芝加哥期市：小麦期货2016年开局上涨，但充裕供应抑制涨幅

美国中西部的南部部分地区受到洪水侵袭，威胁到该地区的软红冬麦。

但全球小麦、玉米和大豆供应充足，将会限制农产品市场的涨势。

巴西Mato Grosso地区过去10日迎来了急需的降雨，改善了大豆种植区的情况。

玉米 和大豆 2015年连续第三年下跌，跌幅分别为9.6%和14.5%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 470.75 0.75 +0.16% +0.21% 481.17 40

CBOT玉米 358.75 0.00 +0.00% -0.07% 370.83 33

CBOT大豆 864.25 0.00 +0.00% -0.69% 874.03 45

CBOT稻米 $11.79 -$0.04 -0.38% -0.21% $11.61 67

美国原油 $37.82 $0.78 +2.11% +3.33% $38.37 57

汇率

欧元/美元 $1.083 -$0.003 -0.28% -0.29%

美元/澳元 0.723 -0.007 -0.97% -0.69%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 汪红英/张荻； 审校 许娜/戴素萍)