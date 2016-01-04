芝加哥期市：小麦期货2016年开局上涨，但充裕供应抑制涨幅

****欧洲经济指标预测--1月20日-1月27日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.1% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +7.2% +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +0.5%
美国中西部的南部部分地区受到洪水侵袭，威胁到该地区的软红冬麦。
但全球小麦、玉米和大豆供应充足，将会限制农产品市场的涨势。
巴西Mato Grosso地区过去10日迎来了急需的降雨，改善了大豆种植区的情况。
玉米 和大豆 2015年连续第三年下跌，跌幅分别为9.6%和14.5%。
--------------------------------0120GMT-----------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 470.75 0.75 +0.16% +0.21% 481.17 40
CBOT玉米 358.75 0.00 +0.00% -0.07% 370.83 33
CBOT大豆 864.25 0.00 +0.00% -0.69% 874.03 45
CBOT稻米 $11.79 -$0.04 -0.38% -0.21% $11.61 67
美国原油 $37.82 $0.78 +2.11% +3.33% $38.37 57
汇率
欧元/美元 $1.083 -$0.003 -0.28% -0.29%
美元/澳元 0.723 -0.007 -0.97% -0.69%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 汪红英/张荻； 审校 许娜/戴素萍)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.1% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +7.2% +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +0.5%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.4% (较上年同期) +1.7% +1.2% 央行核心CPI(较前月) -0.2% -0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.5% +1.1%
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。