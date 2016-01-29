芝加哥期市：大豆价格微涨，有望实现9月以来首次月度上涨

近月小麦 月线几无变动。1月初小麦价格创下逾五年低点。

美国农业部称，民间出口商周四取消了2015/16年度向中国出口39.5万吨大豆。

中国国家粮油信息中心周四称，中国企业订购了约120万吨玉米，在第一季发货，主要来自乌克兰。

阿根廷主要谷物交易所一名分析师说，虽逢厄尔尼诺(圣婴)，但乾旱已对阿根廷部分地区玉米作物造成无可挽回的损失。厄尔尼诺(圣婴)现象以往通常都在南美引发豪雨。