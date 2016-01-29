芝加哥期市：大豆价格微涨，有望实现9月以来首次月度上涨

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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近月小麦 月线几无变动。1月初小麦价格创下逾五年低点。
美国农业部称，民间出口商周四取消了2015/16年度向中国出口39.5万吨大豆。
中国国家粮油信息中心周四称，中国企业订购了约120万吨玉米，在第一季发货，主要来自乌克兰。
阿根廷主要谷物交易所一名分析师说，虽逢厄尔尼诺(圣婴)，但乾旱已对阿根廷部分地区玉米作物造成无可挽回的损失。厄尔尼诺(圣婴)现象以往通常都在南美引发豪雨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 472.75 0.50 +0.11% -0.79% 473.61 42
CBOT玉米 365.50 0.00 +0.00% -1.02% 363.22 46
CBOT大豆 870.00 2.25 +0.26% -1.47% 872.87 40
CBOT稻米 $11.39 $0.08 +0.71% +1.11% $11.35 65
美国原油 $33.57 $0.35 +1.05% +3.93% $33.46 62
汇率
欧元/美元 $1.093 $0.000 -0.05% +0.38%
美元/澳元 0.709 0.001 +0.08% +0.93%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 孙国玉/张荻； 审校 李爽/张涛)
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Kevin Hassett为美国企业研究院经济学家 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选