芝加哥期市：大豆小幅弹离两周低位，但周线仍恐收低

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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近月小麦 本周下跌1.5%，可能录得过去一个月来第三周周线跌幅。
美国农业部(USDA)预计，2016年美国农户对八种主要作物的播种面积将下降1%至2.491亿英亩，价格疲弱影响播种。
根据USDA预估，尽管总播种面积减少，但玉米播种面积料增加200万英亩，至9,000万英亩。
USDA预计大豆播种面积从8,270万英亩小幅降至8,250万英亩。
市场原本预计美国农户今年将增加玉米和大豆播种面积。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 454.75 0.75 +0.17% +0.78% 474.97 29
CBOT玉米 360.50 0.00 +0.00% +0.21% 365.29 29
CBOT大豆 867.50 2.00 +0.23% -0.74% 881.23 35
CBOT稻米 $10.73 $0.01 +0.09% -1.97% $11.21 34
美国原油 $32.81 -$0.26 -0.79% +2.05% $30.56 65
汇率
欧元/美元 $1.105 $0.003 +0.25% +0.35%
美元/澳元 0.725 0.001 +0.19% +0.68%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/杜明霞；审校 王丽鑫/郑茵)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f