芝加哥期市：大豆小幅弹离两周低位，但周线仍恐收低

近月小麦 本周下跌1.5%，可能录得过去一个月来第三周周线跌幅。

美国农业部(USDA)预计，2016年美国农户对八种主要作物的播种面积将下降1%至2.491亿英亩，价格疲弱影响播种。

根据USDA预估，尽管总播种面积减少，但玉米播种面积料增加200万英亩，至9,000万英亩。

USDA预计大豆播种面积从8,270万英亩小幅降至8,250万英亩。

市场原本预计美国农户今年将增加玉米和大豆播种面积。

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)