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货币新闻 | 2016年 3月 1日 星期二 10:31 BJT

芝加哥期市：玉米期货连跌第四天，触及六周低点

小麦期货主力合约 下跌0.1%至每蒲式耳4.52-3/4美元，周一收高0.22%。

玉米承压，部分归因于美国农业部公布，上周美国玉米出口检验737,602吨，与交易员预期相符。

美国农业部上周预计，2016-17作物年度美国玉米供应将升至12年高位，因产量增长超过需求增长。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 452.75 -0.50 -0.11% +0.11% 473.10 33

CBOT玉米 356.75 -0.25 -0.07% -0.76% 369.51 26

CBOT大豆 862.00 1.00 +0.12% -0.17% 879.38 32

CBOT稻米 $10.79 $0.01 +0.05% +0.70% $11.20 40

美国原油 $33.54 -$0.21 -0.62% +2.32% $30.78 70

汇率

欧元/美元 $1.088 $0.001 +0.12% -0.43%

美元/澳元 0.712 -0.002 -0.31% -0.17%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/许娜；审校 陈宗琦/戴素萍)

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