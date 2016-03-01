芝加哥期市：玉米期货连跌第四天，触及六周低点

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
小麦期货主力合约 下跌0.1%至每蒲式耳4.52-3/4美元，周一收高0.22%。
玉米承压，部分归因于美国农业部公布，上周美国玉米出口检验737,602吨，与交易员预期相符。
美国农业部上周预计，2016-17作物年度美国玉米供应将升至12年高位，因产量增长超过需求增长。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 452.75 -0.50 -0.11% +0.11% 473.10 33
CBOT玉米 356.75 -0.25 -0.07% -0.76% 369.51 26
CBOT大豆 862.00 1.00 +0.12% -0.17% 879.38 32
CBOT稻米 $10.79 $0.01 +0.05% +0.70% $11.20 40
美国原油 $33.54 -$0.21 -0.62% +2.32% $30.78 70
汇率
欧元/美元 $1.088 $0.001 +0.12% -0.43%
美元/澳元 0.712 -0.002 -0.31% -0.17%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/许娜；审校 陈宗琦/戴素萍)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。