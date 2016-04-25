芝加哥期市：小麦期货走升，上周五曾创逾三年最大跌幅

小麦期货下跌归因于美国南部大平原冬小麦种植带料将迎来降雨，而且近期小麦价格已因交易商结清创纪录高位空仓所引发的大量基金买盘而大涨。

埃及供应部周日称，自4月15日以来，已从农户手中购买5.7万吨当地小麦。埃及是全球最大的小麦进口国，目前计划在周五开始的本采购季购买400万吨埃及小麦。

CBOT大豆期货 下跌0.3%至每蒲式耳9.93美元，玉米期货 下跌0.2%至每蒲式耳3.74-3/4美元。

收割推迟，及阿根廷港口可供发货的大豆有限，都促使投资基金大量买进大豆期货，上周大豆未平仓合约创纪录高位。

但阿根廷和巴西产量规模预计都很大，全球油籽和谷物供应也很充足。

“我们预计，未来几周玉米和大豆当前涨势将停止，因主要偏空的基本面因素最终将取代利多的基金仓位调整，成为价格的主要推动因素，”惠誉旗下BMI Research在报告中称。

“技术指标还显示，上行动能衰退，因价格临近重要阻力位，陷入超买格局，”BMI补充道。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/许娜; 审校 戴素萍/李春喜)