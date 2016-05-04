修正-芝加哥期市：美国小麦期货持稳，玉米和大豆期货略微下滑

(更正：内文最后一段“阿根提”为错别字，应为“阿根廷”) 路透悉尼5月4日 - 美国小麦期货周三持稳；上日一度跌至八日低位，因受到普遍关注的对美国关键种植 区的作物考察显示，该地区收成料高于均值，进一步助燃对丰产的预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货 小升0.3%至每蒲式耳4.72美元，上日收低3.5%至八日低位， 获利了结推动卖盘加剧。 主力大豆期货 跌0.2%至每蒲式耳10.27-1/2美元。周二收跌1.3%，盘中一度触及15个月高点。 交投最活跃的玉米期货合约 跌0.4%至每蒲式耳3.78-1/4美元，上日收盘大跌3.1%，盘中跌至八日低 点。 作物巡视人员对堪萨斯州硬红冬麦进行为期三天的年度巡视，巡视人员在第一日预计堪萨斯州北部每英亩 硬红冬麦平均产量为47.2蒲式耳，高于上年巡视时预计的34.3蒲式耳。 美国农业部(USDA)周一表示，截至5月1日当周，冬小麦的优良率上升两个百分点至61%。 USDA还称，玉米播种完成率上升15个百分点至45%，远远高于五年平均水平30%。 备受关注的作物预测机构Informa Economics周二将阿根廷豆类作物产量预估从5,950万吨下调至5,500万 吨，还将巴西大豆产量预估从1.005亿吨下调至1.001亿吨。 阿根廷官方气象机构的分析师表示，4月暴雨导致该国损失约900万吨大豆。 以下是0140GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 移动均值 移动均值 CBOT小麦 472.00 1.25 +0.27% -3.38% 478.50 38 CBOT玉米 378.25 -1.50 -0.39% -3.45% 375.75 40 CBOT大豆 1027.50 -2.50 -0.24% -0.22% 964.09 60 CBOT稻米 $11.41 -$0.04 -0.31% +2.65% $10.56 74 美国原油 $43.72 $0.07 +0.16% -2.37% $40.98 52 汇率 欧元/美元 $1.148 -$0.005 -0.43% +0.23% 美元/澳元 0.748 -0.019 -2.48% -1.67% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/汪红英；审校 李爽/王洋/刘秀红)