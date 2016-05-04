版本:
中国
货币新闻 | 2016年 5月 4日 星期三 12:23 BJT

修正-芝加哥期市：美国小麦期货持稳，玉米和大豆期货略微下滑

(更正：内文最后一段“阿根提”为错别字，应为“阿根廷”)
    路透悉尼5月4日 - 美国小麦期货周三持稳；上日一度跌至八日低位，因受到普遍关注的对美国关键种植
区的作物考察显示，该地区收成料高于均值，进一步助燃对丰产的预期。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货 小升0.3%至每蒲式耳4.72美元，上日收低3.5%至八日低位，
获利了结推动卖盘加剧。
    
    主力大豆期货 跌0.2%至每蒲式耳10.27-1/2美元。周二收跌1.3%，盘中一度触及15个月高点。

    交投最活跃的玉米期货合约 跌0.4%至每蒲式耳3.78-1/4美元，上日收盘大跌3.1%，盘中跌至八日低
点。
    
    作物巡视人员对堪萨斯州硬红冬麦进行为期三天的年度巡视，巡视人员在第一日预计堪萨斯州北部每英亩
硬红冬麦平均产量为47.2蒲式耳，高于上年巡视时预计的34.3蒲式耳。
    
    美国农业部(USDA)周一表示，截至5月1日当周，冬小麦的优良率上升两个百分点至61%。 
    
    USDA还称，玉米播种完成率上升15个百分点至45%，远远高于五年平均水平30%。
    
    备受关注的作物预测机构Informa Economics周二将阿根廷豆类作物产量预估从5,950万吨下调至5,500万
吨，还将巴西大豆产量预估从1.005亿吨下调至1.001亿吨。
    
    阿根廷官方气象机构的分析师表示，4月暴雨导致该国损失约900万吨大豆。
    
    以下是0140GMT报价：
    
      合约              价格    变动     涨跌%     两日      30日      RSI
                                                 移动均值  移动均值
    CBOT小麦           472.00     1.25  +0.27%    -3.38%     478.50   38
    CBOT玉米           378.25    -1.50  -0.39%    -3.45%     375.75   40
    CBOT大豆          1027.50    -2.50  -0.24%    -0.22%     964.09   60  
    CBOT稻米           $11.41   -$0.04  -0.31%    +2.65%     $10.56   74  
    美国原油           $43.72    $0.07  +0.16%    -2.37%     $40.98   52
    汇率
    欧元/美元          $1.148  -$0.005  -0.43%    +0.23%  
    美元/澳元           0.748   -0.019  -2.48%    -1.67%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 杜明霞/汪红英；审校 李爽/王洋/刘秀红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐