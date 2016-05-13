芝加哥期市：大豆连三日下跌，但美农业部报告提振周线涨幅或超3%

CBOT主力小麦期货 本周上涨近1%。 大豆期货下跌，此前美国农业部(USDA)的一周出口销售报告公布，最近一周出口销售旧 作大豆212,400吨，新作大豆仅为6,900吨，低于行业预期。 交易员预期，USDA将于6月30日公布的种植面积报告可能显示，与政府3月31日公布的种 植计划报告相比，大约100万英亩的玉米种植面积可能改种大豆。 截止5月8日，美国玉米播种已经完成64%，但之后的降雨天气可能放缓播种进展。大豆 可以比玉米晚些播种，因此延迟有利于大豆。 小麦基本面仍然偏空，USDA预测，到2017年6月1日，美国小麦库存可能突破10亿蒲式耳 ，为29年来最高。 以下是0132GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 467.50 -0.50 -0.11% +1.36% 475.41 47 CBOT玉米 387.50 -1.50 -0.39% +1.71% 377.34 60 CBOT大豆 1067.75 -4.25 -0.40% -1.50% 994.24 69 CBOT稻米 $11.75 -$0.06 -0.55% +3.07% $10.80 78 美国原油 $46.14 -$0.56 -1.20% -0.19% $42.51 65 汇率 欧元/美元 $1.137 -$0.006 -0.48% +0.02% 美元/澳元 0.730 -0.008 -1.03% -0.86% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李春喜 审校 龚芳/李爽)