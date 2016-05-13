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货币新闻 | 2016年 5月 13日 星期五 10:09 BJT

芝加哥期市：大豆连三日下跌，但美农业部报告提振周线涨幅或超3%

CBOT主力小麦期货 本周上涨近1%。
    
    大豆期货下跌，此前美国农业部(USDA)的一周出口销售报告公布，最近一周出口销售旧
作大豆212,400吨，新作大豆仅为6,900吨，低于行业预期。
    
    交易员预期，USDA将于6月30日公布的种植面积报告可能显示，与政府3月31日公布的种
植计划报告相比，大约100万英亩的玉米种植面积可能改种大豆。
    
    截止5月8日，美国玉米播种已经完成64%，但之后的降雨天气可能放缓播种进展。大豆
可以比玉米晚些播种，因此延迟有利于大豆。
    
    小麦基本面仍然偏空，USDA预测，到2017年6月1日，美国小麦库存可能突破10亿蒲式耳
，为29年来最高。
    
    以下是0132GMT报价：

      合约              价格     变动     涨跌%    两日      30日    RSI
                                                 　涨跌%   移动均值
    CBOT小麦           467.50    -0.50  -0.11%    +1.36%     475.41   47
    CBOT玉米           387.50    -1.50  -0.39%    +1.71%     377.34   60
    CBOT大豆          1067.75    -4.25  -0.40%    -1.50%     994.24   69
    CBOT稻米           $11.75   -$0.06  -0.55%    +3.07%     $10.80   78
    美国原油           $46.14   -$0.56  -1.20%    -0.19%     $42.51   65
    汇率
    欧元/美元          $1.137  -$0.006  -0.48%    +0.02%
    美元/澳元           0.730   -0.008  -1.03%    -0.86%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
      
          
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/李春喜 审校 龚芳/李爽)

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