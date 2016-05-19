芝加哥期市：玉米期货六个交易日来首降，美元走强带来压力

谷物期货受到美元走强的打压。 分析师和交易商周二称，主要的黑海谷物生产国--俄罗斯和乌克兰春季天气温暖潮湿，为今年小麦大丰收 奠定基础。 玉米期货从基金买盘增加中获得支撑。 以下是0111GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 478.25 -1.75 -0.36% -7.45% 544.66 65 CBOT玉米 396.75 -2.75 -0.69% -4.05% 411.33 64 CBOT大豆 1072.00 -3.25 -0.30% +7.68% 990.56 65 CBOT稻米 $12.04 -$0.11 -0.91% +9.36% $10.61 76 美国原油 $47.62 -$0.57 -1.18% -3.19% $55.26 65 汇率 欧元/美元 $1.122 $0.024 +2.21% +2.66% 美元/澳元 0.722 -0.013 -1.82% -2.10% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/许娜；审校 张涛/戴素萍)