芝加哥期市：玉米期货六个交易日来首降，美元走强带来压力

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
谷物期货受到美元走强的打压。 分析师和交易商周二称，主要的黑海谷物生产国--俄罗斯和乌克兰春季天气温暖潮湿，为今年小麦大丰收 奠定基础。 玉米期货从基金买盘增加中获得支撑。 以下是0111GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 478.25 -1.75 -0.36% -7.45% 544.66 65 CBOT玉米 396.75 -2.75 -0.69% -4.05% 411.33 64 CBOT大豆 1072.00 -3.25 -0.30% +7.68% 990.56 65 CBOT稻米 $12.04 -$0.11 -0.91% +9.36% $10.61 76 美国原油 $47.62 -$0.57 -1.18% -3.19% $55.26 65 汇率 欧元/美元 $1.122 $0.024 +2.21% +2.66% 美元/澳元 0.722 -0.013 -1.82% -2.10% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/许娜；审校 张涛/戴素萍)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f