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货币新闻 | 2016年 5月 19日 星期四 09:42 BJT

芝加哥期市：玉米期货六个交易日来首降，美元走强带来压力

谷物期货受到美元走强的打压。
    
    分析师和交易商周二称，主要的黑海谷物生产国--俄罗斯和乌克兰春季天气温暖潮湿，为今年小麦大丰收
奠定基础。
    
    玉米期货从基金买盘增加中获得支撑。
    
    以下是0111GMT报价：

      合约              价格     变动    涨跌%     两日      30日    RSI
                                              　   涨跌%   移动均值
    CBOT小麦           478.25    -1.75  -0.36%    -7.45%     544.66   65
    CBOT玉米           396.75    -2.75  -0.69%    -4.05%     411.33   64
    CBOT大豆          1072.00    -3.25  -0.30%    +7.68%     990.56   65
    CBOT稻米           $12.04   -$0.11  -0.91%    +9.36%     $10.61   76
    美国原油           $47.62   -$0.57  -1.18%    -3.19%     $55.26   65
    汇率
    欧元/美元          $1.122   $0.024  +2.21%    +2.66%
    美元/澳元           0.722   -0.013  -1.82%    -2.10%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/许娜；审校 张涛/戴素萍)

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