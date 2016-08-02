芝加哥期市：大豆触及逾三个月低点，因USDA报告生长状况好于预期

交投最为活跃的小麦期货 上涨0.37%至每蒲式耳4.07-1/2美元，周一收低0.43%。 USDA称，美国大豆作物优良率为72%，高于上周的71%和市场预期；玉米作物优良率为76 %，与前一周持平。 预报称天气更为有利，缓解了供应可能受影响的担忧，这令大豆承压。 大宗商品经纪商INTL FCStone 周一预计，美国2016年玉米产量为151.46亿蒲 式耳，若果真如此，将为创纪录的产量。 以下是0054GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 407.50 1.50 +0.37% -0.67% 435.68 32 CBOT玉米 334.25 0.00 +0.00% -1.33% 364.98 25 CBOT大豆 959.50 -2.00 -0.21% -1.89% 1057.95 36 CBOT稻米 $9.69 $0.00 +0.05% -0.82% $10.62 26 美国原油 $40.15 $0.09 +0.22% -3.49% $45.48 23 汇率 欧元/美元 $1.117 $0.000 +0.00% +0.87% 美元/澳元 0.754 -0.006 -0.76% +0.49% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/杜明霞；审校 王兴亚)