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货币新闻 | 2016年 8月 2日 星期二 09:27 BJT

芝加哥期市：大豆触及逾三个月低点，因USDA报告生长状况好于预期

交投最为活跃的小麦期货 上涨0.37%至每蒲式耳4.07-1/2美元，周一收低0.43%。
    
    USDA称，美国大豆作物优良率为72%，高于上周的71%和市场预期；玉米作物优良率为76
%，与前一周持平。
    
    预报称天气更为有利，缓解了供应可能受影响的担忧，这令大豆承压。
    
    大宗商品经纪商INTL FCStone 周一预计，美国2016年玉米产量为151.46亿蒲
式耳，若果真如此，将为创纪录的产量。
    
    以下是0054GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           407.50     1.50  +0.37%    -0.67%     435.68   32
    CBOT玉米           334.25     0.00  +0.00%    -1.33%     364.98   25
    CBOT大豆           959.50    -2.00  -0.21%    -1.89%    1057.95   36
    CBOT稻米            $9.69    $0.00  +0.05%    -0.82%     $10.62   26
    美国原油           $40.15    $0.09  +0.22%    -3.49%     $45.48   23
    汇率
    欧元/美元          $1.117   $0.000  +0.00%    +0.87%
    美元/澳元           0.754   -0.006  -0.76%    +0.49%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/杜明霞；审校 王兴亚)

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