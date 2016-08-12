芝加哥期市：大豆价格微升，周线可望上扬逾1%

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下是0139GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 416.75 0.50 +0.12% -0.06% 421.84 52 CBOT玉米 331.75 0.00 +0.00% -0.23% 346.94 36 CBOT大豆 985.75 1.75 +0.18% -0.23% 1021.4 52 CBOT稻米 9.30 -$0.01 -0.16% -4.12% $10.19 33 美国原油 43.61 $0.12 +0.28% +4.56% $43.82 59 汇率 欧元/美元 $1.114 -$0.004 -0.33% +0.18% 美元/澳元 0.7679 -0.002 -0.30% +0.10% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/许娜；审校 白云/王兴亚)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。