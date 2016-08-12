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货币新闻 | 2016年 8月 12日 星期五 10:12 BJT

芝加哥期市：大豆价格微升，周线可望上扬逾1%

以下是0139GMT报价：
    
      合约               价格      变动     涨跌%      两日      30日    RSI
                                                       涨跌%   移动均值
    CBOT小麦            416.75     0.50    +0.12%     -0.06%    421.84    52
    CBOT玉米            331.75     0.00    +0.00%     -0.23%    346.94    36
    CBOT大豆            985.75     1.75    +0.18%     -0.23%    1021.4    52
    CBOT稻米              9.30   -$0.01    -0.16%     -4.12%    $10.19    33
    美国原油             43.61    $0.12    +0.28%     +4.56%    $43.82    59
    汇率
    欧元/美元           $1.114  -$0.004    -0.33%     +0.18%
    美元/澳元           0.7679   -0.002    -0.30%     +0.10%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/许娜；审校 白云/王兴亚)

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