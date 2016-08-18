芝加哥期市：美国大豆期货涨势暂歇转跌，小麦期货亦下滑

美国农业部周三早表示，民间出口商报告2016/17销售年度向中国出口38.1万吨大豆。 该机构还称，出口商报告向未知目的地出口12.9万吨大豆，修正8月4日所宣布的销售商 品是玉米。 黑海等主要出口地区小麦产量处于或接近纪录高位，这给小麦期货带来压力。 乌克兰农业部官员Leonid Sukhomlin称，该国2016年谷物产量可能将达6,300万吨左右- -较去年高出300万吨。他还称，今年春天和夏天的天气情况好于预期，提高了小麦等谷物的 单产。 以下是0109GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 424.00 -2.00 -0.47% +0.12% 420.32 61 CBOT玉米 339.25 -0.50 -0.15% +0.59% 343.38 57 CBOT大豆 1013.25 -2.75 -0.27% +0.60% 1006.78 55 CBOT稻米 10.22 $0.00 -0.05% -2.06% $10.12 60 美国原油 46.73 -$0.06 -0.13% +0.32% $43.78 74 汇率 欧元/美元 $1.130 $0.001 +0.10% +0.19% 美元/澳元 0.7662 0.001 +0.10% -0.42% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/许娜；审校 郑茵/李爽)