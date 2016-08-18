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货币新闻 | 2016年 8月 18日 星期四 09:53 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货涨势暂歇转跌，小麦期货亦下滑

美国农业部周三早表示，民间出口商报告2016/17销售年度向中国出口38.1万吨大豆。
    
    该机构还称，出口商报告向未知目的地出口12.9万吨大豆，修正8月4日所宣布的销售商
品是玉米。
    
    黑海等主要出口地区小麦产量处于或接近纪录高位，这给小麦期货带来压力。
    
    乌克兰农业部官员Leonid Sukhomlin称，该国2016年谷物产量可能将达6,300万吨左右-
-较去年高出300万吨。他还称，今年春天和夏天的天气情况好于预期，提高了小麦等谷物的
单产。
    
    以下是0109GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           424.00   -2.00   -0.47%   +0.12%       420.32   61
    CBOT玉米           339.25   -0.50   -0.15%   +0.59%       343.38   57
    CBOT大豆          1013.25   -2.75   -0.27%   +0.60%      1006.78   55
    CBOT稻米            10.22   $0.00   -0.05%   -2.06%       $10.12   60
    美国原油            46.73   -$0.06  -0.13%   +0.32%       $43.78   74
    汇率
    欧元/美元          $1.130   $0.001  +0.10%   +0.19%
    美元/澳元          0.7662   0.001   +0.10%   -0.42%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 白云/许娜；审校 郑茵/李爽)

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