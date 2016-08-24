芝加哥期市：玉米价格小跌，Pro Farmer作物巡查发现限制跌势

以下是0114GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌 移动均值 CBOT小麦 428.25 0.75 +0.18% -4.19% 438.63 34 CBOT玉米 337.00 -0.25 -0.07% -1.96% 341.64 46 CBOT大豆 1012.00 -1.50 -0.15% +0.75% 1001.23 57 CBOT稻米 10.30 -$0.05 -0.53% +0.44% $10.08 59 美国原油 47.64 -$0.46 -0.96% +1.25% $44.15 63 汇率 欧元/美元 $1.131 $0.000 +0.03% -0.08% 美元/澳元 0.7612 0.000 -0.04% -0.07% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/杜明霞；审校 王丽鑫/许娜/张若琪)