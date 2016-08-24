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货币新闻 | 2016年 8月 24日 星期三 10:07 BJT

芝加哥期市：玉米价格小跌，Pro Farmer作物巡查发现限制跌势

以下是0114GMT报价：
    
      合约             价格   变动   涨跌%    两日    30日   RSI
                                              涨跌  移动均值
    CBOT小麦          428.25   0.75  +0.18%  -4.19%  438.63   34
    CBOT玉米          337.00  -0.25  -0.07%  -1.96%  341.64   46
    CBOT大豆         1012.00  -1.50  -0.15%  +0.75% 1001.23   57
    CBOT稻米           10.30 -$0.05  -0.53%  +0.44%  $10.08   59
    美国原油           47.64 -$0.46  -0.96%  +1.25%  $44.15   63
    汇率
    欧元/美元         $1.131 $0.000  +0.03%  -0.08%
    美元/澳元         0.7612  0.000  -0.04%  -0.07%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/杜明霞；审校 王丽鑫/许娜/张若琪)

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