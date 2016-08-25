芝加哥期市：大豆期货连三日下跌，作物报告显示产量改善

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节

路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。