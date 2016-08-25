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货币新闻 | 2016年 8月 25日 星期四 09:38 BJT

芝加哥期市：大豆期货连三日下跌，作物报告显示产量改善

以下是0049GMT报价：
    
      合约             价格   变动       涨跌%     两日       30日    RSI
                                                   涨跌     移动均值
    CBOT小麦          428.00   1.75     +0.41%   -1.67%       437.55  30
    CBOT玉米          337.50   1.25     +0.37%   -1.46%       340.58  43
    CBOT大豆         1004.75  -0.50     -0.05%   -1.08%       997.93  49
    CBOT稻米           10.09  $0.00     +0.00%   -3.72%       $10.06  50
    美国原油           46.82  $0.05     +0.11%   -2.66%       $44.15  56
    汇率
    欧元/美元         $1.127 -$0.004    -0.39%   -0.48%
    美元/澳元         0.7621   0.000    +0.05%   -0.04%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/许娜；审校 杜明霞/张若琪)

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